Innelec : recul de 7% du CA au 1er trimestre

15/08/2018 | 08:01

Innelec Multimedia annonce un chiffre d'affaires de 14,2 millions d'euros au titre du premier trimestre 2018-19, en recul de 7,2% en comparaison annuelle, repli principalement lié à l'arrêt des activités e-cigarette et CD/DVD audio.



A périmètre comparable et comme anticipé, le chiffre d'affaires recule de 2,2% avec la faiblesse des nouveautés sur le marché du jeu vidéo en avril-juin. L'analyse fait toutefois ressortir une forte hausse des activité Konix (+97%) et des produits sous licences (+26%).



Cette amélioration très sensible du mix produit aura un effet favorable sur le résultat d'exploitation. Enfin, les sorties de jeux prévus dès le deuxième trimestre 2018 et la stratégie de croissance devraient soutenir l'activité sur l'exercice en cours.



