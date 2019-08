InnerWorkings : acquiert les activités de déploiement marketing, de Madden Communications

Le prestataire de déploiement marketing va renforcer les capacités d’InnerWorkings en matière de logistique et de services créatifs, et transmettre à l’acquéreur son importante clientèle dans les secteurs de la bière, du vin et des spiritueux

InnerWorkings, Inc. (NASDAQ : INWK), le leader mondial du déploiement marketing, a annoncé aujourd’hui l’acquisition des activités de déploiement marketing, de Madden Communications, dans l’Illinois.

Au cours de ses 60 années d’existence, Madden a développé une offre de déploiement marketing innovante, axée sur les services créatifs, l’approvisionnement et la logistique. À la suite de cette transaction, les contrats clés qu’InnerWorkings va acquérir comprennent la gestion sur points de vente, des garanties et des produits de marque pour MillerCoors et Mike’s Hard Lemonade. InnerWorkings pourra dès lors diversifier encore plus la gamme étendue de ses marques prestigieuses dans les secteurs de la bière, du vin et des spiritueux.

« Cette transaction offre une opportunité unique de mettre à profit ce que chaque société fait de mieux pour générer plus de valeur ensemble », a déclaré Rich Stoddart, président-directeur général d’InnerWorkings. « La plateforme mondiale d’InnerWorkings et sa position inégalée dans la chaîne d’approvisionnement du marketing de la bière, du vin et des spiritueux bénéficieront grandement aux clients de longue date, de Madden dans ce secteur. Les capacités de Madden en matière de logistique et de services créatifs ajoutent de l’envergure, de la technologie et de l’expertise à ces domaines en expansion de la solution InnerWorkings. »

« InnerWorkings dispose de la plateforme appropriée et de la taille requise pour permettre à nos clients d’atteindre l’excellence dans leurs organisations de marketing », a indiqué Sean Madden, président de Madden Communications. « Pour les employés et les clients de Madden, cette transaction est un aboutissement fantastique. »

La transaction a été clôturée le 1er août 2019.

À propos d’InnerWorkings

InnerWorkings, Inc. (NASDAQ : INWK) est la plus grande firme d’exécution de marketing au service de marques figurant au Fortune 1000 dans une large gamme d’industries. En tant que solution d’entreprise externalisée et complète, la Société s’appuie sur une technologie exclusive, un vaste réseau de fournisseurs et une expertise de domaine approfondie pour rationaliser la production des produits de marque et les expériences de vente au détail, dans divers formats et régions. InnerWorkings a son siège à Chicago, dans l’Illinois, et emploie 2 100 salariés qui assistent les clients mondiaux dans le déploiement des campagnes de marques multidimensionnelles sur tous les principaux marchés du monde. Parmi les nombreux secteurs desservis par InnerWorkings, citons : la vente au détail, les services financiers, l’hôtellerie, les biens de consommation emballés, les organismes à but non lucratif, les soins de santé, l’alimentation et les boissons, la télédiffusion et la câblodistribution, l’automobile, ainsi que les transports. Pour en savoir plus, consultez le site : www.inwk.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190805005709/fr/