InnerWorkings : bénéficie d’une expansion majeure avec un client existant

Un partenariat mondial qui devrait faire progresser le chiffre d’affaires annuel de 29 millions de dollars

InnerWorkings, Inc. (NASDAQ : INWK), leader mondial de l’exécution marketing, a annoncé aujourd’hui la signature d’une expansion contractuelle majeure avec un client de longue date.

InnerWorkings est aux côtés de ce client, un acteur mondial du secteur des produits alimentaires et des boissons figurant au classement Fortune 100, en Amérique latine depuis 2011. Les excellents résultats dégagés grâce à ce partenariat ont conduit le client à étendre sa relation avec InnerWorkings au niveau géographique et au niveau des catégories de produits.

Aux termes du nouvel accord pluriannuel, la relation va passer d’environ 10 millions de dollars par an en chiffre d’affaires annuel à près de 40 millions de dollars. En plus des produits de vente et de marketing fournis par InnerWorkings au cours des sept dernières années, le nouvel accord inclut des affichages marketing pour le commerce de détail temporaires et permanents, et s’étend, pour la première fois, à l’immense marché des États-Unis.

InnerWorkings va déployer une équipe de professionnels informatiques et techniques dans le cadre de l’expansion de ce compte. La mise en œuvre partielle débute en décembre, la mise en œuvre à plein régime étant prévue pour la mi-2019. Les avantages principaux incluent une diminution des déchets et des coûts, une rationalisation de la gestion des achats et des inventaires, un renforcement de la transparence sur l’ensemble de la chaîne logistique, davantage d’automatisation et de données, une amélioration de l’aspect et de la convivialité des supports de marketing ainsi qu’une accélération de la mise sur le marché.

À propos d’InnerWorkings

InnerWorkings, Inc. (NASDAQ : INWK) est la plus grande firme d’exécution de marketing au service de marques figurant au Fortune 1000 dans une large gamme d’industries. En tant que solution d’entreprise externalisée et complète, la société s’appuie sur une technologie exclusive, un vaste réseau de fournisseurs et une expertise de domaine approfondie pour rationaliser la production des produits de marque et les expériences de vente au détail, dans divers formats et régions. La société InnerWorkings est installée à Chicago, dans l’Illinois, et emploie plus de 2 100 salariés qui assistent les clients mondiaux dans l’exécution de campagnes de marques à multiples facettes sur tous les grands marchés du monde. InnerWorkings couvre de nombreux secteurs, dont la vente au détail, les services financiers, l’hôtellerie, les produits conditionnés grand public, les organismes à but non lucratif, les soins de santé, l’alimentation et les boissons, la télédiffusion et la câblodistribution, ainsi que les transports.

