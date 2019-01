InnerWorkings : nomme un nouveau directeur financier

Donald W. Pearson rejoint la société pour diriger l'organisation financière et soutenir la stratégie d'amélioration opérationnelle et financière

InnerWorkings, Inc. (NASDAQ : INWK), société mondiale leader en exécution marketing, a annoncé aujourd'hui que Donald W. Pearson avait été désigné vice-président exécutif et directeur financier, avec prise de fonction le 10 janvier 2019. À ce poste, M. Pearson supervisera les opérations financières et s'associera avec les dirigeants commerciaux de la société pour veiller à ce que la stratégie commerciale et les projets opérationnels d'InnerWorkings créent une valeur significative pour les actionnaires.

M. Pearson apporte une richesse de leadership financier au sein de l'équipe exécutive, grâce à plus de 25 années d'expérience dans la conduite de l'excellence opérationnelle, financière et commerciale au sein de sociétés mondiales publiques et privées. Dernièrement, M. Pearson a exercé les fonctions de directeur financier de BWAY Corporation, société mondiale d'emballage détenue par des capitaux privés, avant sa vente à Stone Canyon Industries. Avant de travailler chez BWAY, M. Pearson a occupé le poste de directeur financier d'AMCOL International Corporation (NYSE : ACO), et plus tard de directeur financier de Sparton Corporation (NYSE : SPA), où il a dirigé plusieurs initiatives réussies de transformation opérationnelle et financière au sein de ces sociétés en croissance.

« Le Conseil d'administration et moi-même sommes ravis d'accueillir Don chez InnerWorkings, à l'heure où nous exécutons nos projets de réduction des coûts et d'amélioration de l'efficience de nos opérations », a déclaré Rich Stoddart, président-directeur général d'InnerWorkings. « Don apporte la rigueur financière et le leadership opérationnel dont nous avons besoin pour parvenir à une croissance plus rentable. Je suis impatient de m'associer avec lui pour améliorer significativement nos performances financières et stimuler la valeur des actionnaires, tout en maintenant notre position de premier fournisseur de solutions d'exécution de marketing pour les grandes sociétés mondiales. »

M. Pearson remplacera le directeur financier intérimaire Chip Hodgkins, qui quittera la Société le 15 janvier 2019 pour lancer une nouvelle société d'investissement axée sur les litiges commerciaux, baptisée Statera Capital, LLC. Statera fournit des solutions financières aux cabinets d'avocats ainsi qu'à d'autres organisations, en répondant à des défis juridique complexes.

M. Stoddart a conclu : « Je tiens à remercier Chip pour le travail exceptionnel qu'il a accompli à la tête de l'organisation financière l'an passé, ainsi que pour ses nombreuses contributions significatives à InnerWorkings au cours des dix dernières années. Nous lui souhaitons la plus grande réussite au sein de sa nouvelle entreprise. »

InnerWorkings, Inc. (NASDAQ : INWK) est la plus grande firme d’exécution de marketing au service de marques figurant au Fortune 1000 dans une large gamme d’industries. En tant que solution d’entreprise externalisée et complète, la société s’appuie sur une technologie exclusive, un vaste réseau de fournisseurs et une expertise de domaine approfondie pour rationaliser la production des produits de marque et les expériences de vente au détail, dans divers formats et régions. La société InnerWorkings est installée à Chicago, dans l’Illinois, et emploie plus de 2 100 salariés qui assistent les clients mondiaux dans l’exécution de campagnes de marques à multiples facettes sur tous les grands marchés du monde. InnerWorkings couvre de nombreux secteurs, dont la vente au détail, les services financiers, l’hôtellerie, les produits conditionnés grand public, les organismes à but non lucratif, les soins de santé, l’alimentation et les boissons, la télédiffusion et la câblodistribution, ainsi que les transports.

