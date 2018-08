Innogy : confirme ses prévisions pour l'année 2018

10/08/2018 | 10:09

L'entreprise énergétique allemande Innogy a fait état ce matin d'une baisse de 10% de son bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) réalisé au titre du premier semestre de l'année, qui passe de 1,725 milliard d'euros pour cette période en 2017 à 1,725 milliard en 2018.



Le bénéfice avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements (EBITDA) semestriel du groupe s'est pour sa part déprécié de 7,6%, passant de 2,439 milliards à 2,254 milliards d'euros, sur fond de revenus externes en ralentissement de 4,8% (20,663 milliards contre 21,705 milliards d'euros un an plus tôt).



'Notre business fait face à une concurrence sans cesse croissante. (...) Dans l'ensemble, la performance de l'entreprise au premier semestre a été conforme à nos attentes, qui se reflètent dans nos perspectives pour 2018', analyse Bernhard Günther, CFO d'Innogy.



Innogy confirme en effet l'ensemble de ses objectifs pour 2018, avec notamment un EBIT ajusté d'environ 2,7 milliards d'euros et un bénéfice net ajusté supérieur à 1,1 milliard d'euros.





