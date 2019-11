Innogy : résultat net ajusté plus que divisé par deux

28/11/2019 | 13:37

Innogy annonce au titre des neuf premiers mois de 2019 un profit opérationnel ajusté en baisse à 1060 millions d'euros et un résultat net ajusté de 212 millions, à comparer à 458 millions un an auparavant.



Le groupe énergétique explique ces résultats légèrement inférieurs aux attentes par des 'effets structurels significatifs' liés à son rachat par E.ON, ce dernier étant devenu son actionnaire majoritaire à hauteur de 76,8% du capital après le feu vert de Bruxelles.



Citant ces effets structurels, innogy ajuste techniquement ses perspectives 2019 : pour l'exercice en cours, il vise maintenant un profit opérationnel ajusté de l'ordre de 1600 millions d'euros et un résultat net ajusté d'environ 400 millions.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.