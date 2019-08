innogy : des résultats semestriels conformes aux attentes

09/08/2019 | 12:29

innogy a publié vendredi des résultats de premier semestre globalement conformes aux attentes, tout en confirmant ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.



Le producteur allemand d'électricité a fait état ce matin d'un résultat opérationnel (Ebit) ajusté de l'ordre de 1,3 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année, en baisse de 16% en rythme annuel.



Son bénéfice net s'est, pour sa part, contracté de plus de 26%, passant de 662 millions d'euros au premier semestre 2018 à 488 millions d'euros sur les six premiers mois de 2019.



Dans son communiqué, innogy justifie le repli de ses comptes par la cession de son activité de réseau gazier en République Tchèque et ses pertes de clients au Royaume-Uni, un marché jugé toujours aussi difficile.



Le groupe basé à Essen - au coeur d'un vaste projet d'échange d'actifs entre E.ON et RWE - a par ailleurs confirmé sa prévision d'un résultat d'exploitation (Ebit) ajusté de 2,3 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année, pour un bénéfice net ajusté toujours attendu autour de 850 millions d'euros.



Les analystes d'UBS s'alarment toutefois de l'envolée de l'endettement net du groupe, qui a bondi à 19,8 milliards d'euros à la fin juin, contre 17 milliards fin 2018.



L'action innogy - cotée à Francfort - réagissait peu à ces chiffres vendredi, grignotant à peine 0,1% à 43,5 euros à la mi-journée.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.