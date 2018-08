Innogy : après les semestriels, Oddo BHF reste à 'Neutre'

13/08/2018 | 11:44

L'analyste Oddo BHF annonce ce jour maintenir sa recommandation neutre sur le titre Innogy, après la publication par le groupe de résultats semestriels 'légèrement inférieurs à [ses] estimations'.



Rappelons que l'entreprise énergétique allemande a fait état vendredi d'une baisse de 10% de son bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) réalisé au titre du premier semestre de l'année, qui passe de 1,725 milliard d'euros pour cette période en 2017 à 1,553 milliard en 2018. Le bénéfice avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements (EBITDA) semestriel du groupe s'est pour sa part déprécié de 7,6%, passant de 2,439 milliards à 2,254 milliards d'euros, sur fond de revenus externes en ralentissement de 4,8% (20,663 milliards contre 21,705 milliards d'euros un an plus tôt).



'Après le Profit Warning de l'année dernière, les objectifs annuels d'Innogy sont faibles et sont déjà intégrés dans notre modèle. Notre valorisation nous semble raisonnable compte tenu des difficultés qu'Innogy rencontre notamment en Allemagne. Ainsi, nous réitérons notre recommandation Neutre avec un OC à 34,0 euros', commente ainsi Oddo BHF.





