Inovio Pharmaceuticals, Inc. : A proximité d'une résistance clé 22/05/2020 | 18:02 achat En cours

Cours d'entrée : 14.145$ | Objectif : 18.5$ | Stop : 10.28$ | Potentiel : 30.79% Inovio Pharmaceuticals, Inc. arrive à proximité de niveaux importants. La configuration technique suggère une rupture de la résistance actuellement testée avec à la clé un nouveau de potentiel de hausse et une probable hausse de la volatilité. On pourra se positionner en amont du signal pour bénéficier d'un meilleur ratio risque potentiel.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 18.5 $. Points forts D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Sur les 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfice net par action de la société.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 5.35 USD.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 14.59 USD. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 15.79 USD, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Recherche biotechnologique et médicale - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. INOVIO PHARMACEUTICALS, INC.. 330.91% 2 251 LONZA GROUP 35.90% 36 770 IQVIA HOLDINGS INC. -7.32% 27 346 SEATTLE GENETICS, INC. 34.97% 26 692 MODERNA, INC. 242.54% 26 071 CELLTRION, INC. 19.34% 23 642 INCYTE CORPORATION 12.60% 21 450 ALNYLAM PHARMACEUTICALS, IN.. 23.07% 16 288 GALAPAGOS NV -0.59% 13 157 BIO-TECHNE CORPORATION 21.65% 10 196 QIAGEN N.V. 27.01% 9 799

David Meurisse Suivre David Meurisse © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (USD) CA 2020 38,3 M EBIT 2020 -90,7 M Résultat net 2020 -101 M Dette 2020 - Rendement 2020 - PER 2020 -20,6x PER 2021 30,9x Capi. / CA2020 58,7x Capi. / CA2021 2,65x Capitalisation 2 251 M Prochain événement sur INOVIO PHARMACEUTICALS, IN 11/08/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 9 Objectif de cours Moyen 14,00 $ Dernier Cours de Cloture 14,24 $ Ecart / Objectif Haut 96,6% Ecart / Objectif Moyen -1,69% Ecart / Objectif Bas -64,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre J. Joseph Kim President, Chief Executive Officer & Director Simon X. Benito Chairman Jacqueline E. Shea Chief Operating Officer & Executive Vice President Peter D. Kies Chief Financial & Accounting Officer Laurent M. Humeau Chief Scientific Officer