INSIDE Secure : Assemblée générale des actionnaires du 24 juin 2019. Adoption de toutes les résolutions proposées

Assemblée générale des actionnaires du 24 juin 2019 Adoption de toutes les résolutions proposées Inside Secure change de dénomination sociale pour Verimatrix à compter du 1erjuillet 2019 Aix-en-Provence, France et San Diego, États-Unis, le 25 juin 2019 - Inside Secure (Euronext Paris : INSD) a tenu hier son assemblée générale annuelle des actionnaires. Toutes les résolutions proposées ont été adoptées. En particulier, les actionnaires ont approuvé le changement de la raison sociale d'Inside Secure en Verimatrix. compter du 1 er juillet 2019, Inside Secure opérera sous le nom de Verimatrix. Ses actions seront négociées sur le marché Euronext Paris sous le code mnémonique « VMX » à compter de cette date ou dans les jours qui suivent en fonction des délais administratifs. La nouvelle identité de la société et des détails complémentaires sur la plateforme de marque seront publiés le 1 er juillet. L'adoption du nom de Verimatrix en tant que marque du groupe représente une nouvelle étape dans la mise en œuvre des synergies et de l'intégration avec Verimatrix. Nous remercions nos actionnaires pour la confiance qu'ils nous font pour exécuter notre vision consistant à sécuriser et rendre possible un avenir connecté » a déclaré Amedeo D'Angelo, président directeur général d'Inside Secure/Verimatrix. La présentation faite lors de l'assemblée générale et le résultat détaillé du vote des résolutions soumises l'assemblée sont disponibles sur le site Internet de la société ( https://www.insidesecure-finance.com Contacts Presse et Investisseurs Inside Secure Verimatrix Relations Investisseurs Contact Media Richard Vacher Detournière Kelly Foster General Manager & CFO +1 619 224 1261 +33 (0) 4 42 905 905 kfoster@verimatrix.com contactinvestisseurs@insidesecure.com A propose d'Inside Secure/Verimatrix Inside Secure/Verimatrix (Euronext Paris - INSD) redéfinit la norme pour les appareils et services connectés avec une combinaison innovante de solutions de sécurité et d'analyse de données permettant aux clients de maximiser leurs revenus, protéger leur réputation et plus généralement permettre leur croissance. La société adresse différents secteurs et marchés, notamment le divertissement, la téléphonie mobile, les réseaux informatiques et l'Internet des objets (IoT). La société propose des solutions logicielles faciles à utiliser, des services hébergés dans le Cloud et des composants de propriété intellectuelle qui offrent une sécurité et une capacité d'analyse de données inégalées. Avec plus de 24 ans d'expérience et une solide réputation, Inside Secure / Verimatrix protège le contenu, les transactions, les applications et les communications les plus précieux des clients. Avec 18 bureaux répartis dans 12 pays et plus de 1 200 clients, la société occupe une position unique pour sécuriser et permettre l'avenir connecté. La Sté Inside Secure SA a publié ce contenu, le 25 juin 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

