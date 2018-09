INSIDE Secure : Nagra annonce l'intégration du watermarking Nexguard au sein de la solution de protection de contenus d'Inside Secure

NAGRA ANNONCE L'INTEGRATION DU WATERMARKING NEXGUARD AU SEIN DE LA SOLUTION DE PROTECTION DE

CONTENUS D'INSIDE SECURE

Cette collaboration garantit la mise en œuvre sécurisée du watermarking sur tout appareil connecté reposant sur des standards ouverts.

Paris, France - 11 septembre 2018- NAGRA, société du Groupe Kudelski (SIX:KUD.S) et leader mondial de la distribution et de la protection des contenus numériques, annonce aujourd'hui l'intégration de sa solution de watermarkingNexGuard QuickMarkpour appareils connectés ouverts avec la solutionContent Protection Clientd'Inside Secure. Cette collaboration permet aux services de diffusion TV en streaming de bénéficier d'une protection renforcée des contenus avec une installation fiable et sûre.

En tant que solution de watermarking côté client,QuickMarkne nécessite aucune modification des systèmes d'encodage, de DRM ou de CDN des services de streaming. La détectionQuickMarkest très rapide, permettant d'identifier en quasi temps réel l'abonné à l'origine du piratage et de prendre les mesures appropriées pour mettre fin à l'abus.

«Nous sommes ravis d'annoncer l'intégration du watermarking NexGuard à la technologie de sécurité téléchargeable d'Inside Secure pour les appareils connectés ouverts», a déclaré Harrie Tholen, vice-président des ventes, NAGRA Anti-Piracy & NexGuard.« La solution combinée assure une mise en œuvre sûre et robuste du watermarking, qui est devenu un outil indispensable pour lutter contre la redistribution illicite de contenus, tant pour les chaînes sportives que pour les chaînes de divertissement premium en direct. »

«Protéger les investissements croissants des propriétaires de contenu dans des domaines tels que le sport en direct est d'une importance capitale pour nos clients», a déclaré Simon Wilson Blake, COO d'Inside Secure. «Notre offre de protection des contenus client « Content Protection Client », avec la technologie brevetée Core(tm), garantit que l'insertion de watermarking ne peut être contournée ou enlevée, offrant aux clients une protection efficace contre les activités illicites».

NAGRA Anti-Piracy Services, NexGuard watermarking et les solutions de protection des contenus seront exposés sur le stand NAGRA, 1.C81, sur IBC 2018 à Amsterdam, du 14 au 18 septembre 2018. Pour de plus amples informations sur la présence de NAGRA à IBC, veuillez consulter le sitedtv.nagra.com/ibc. La solution Content Protection Client d'Inside Secure sera présentée sur le stand A40 dans le Hall 14. Plus d'informations surhttps://www.insidesecure.com/Products/Content-Protection/Downloadable-solutions-for-Secure-Playback/Inside-Secure-Content-Protection-for-Live

A propos de NAGRA

NAGRA, division « TV numérique » du Groupe Kudelski (SIX:KUD.S), fournit des solutions de sécurisation et de multi-écrans pour la monétisation des médias numériques. NAGRA offre aux fournisseurs de contenus et de services de télévision numérique dans le monde entier des plateformes et des applications sécurisées, ouvertes et intégrées destinées aux réseaux broadcast, broadband et mobiles, permettant de mettre en œuvre une expérience utilisateur captivante et personnalisée. Veuillez visiter le site dtv.nagra.com pour de plus amples informations.

ContactsIvan Schnider

Marketing Communications +41 21 732 09 40ivan.schnider@nagra.com

Christine Oury

Marketing Communications +1 415 962 5433christine.oury@nagra.com

A propos d'Inside Secure

Inside Secure est au cœur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, mettant en œuvre tout son savoir-faire en fournissant des technologies logicielles, des éléments de propriété intellectuelle (« Silicon IP ») et des outils et services indispensables à la protection des transactions, identifications, applications et communications. Forte d'une expertise étendue et d'une longue expérience en matière de sécurité, Inside Secure fournit des technologies avancées et différenciées couvrant en matière de sécurité l'ensemble des niveaux et exigences qui permettent de répondre aux besoins de marchés tels que la sécurité des réseaux, Internet des objets et puces SoC (« System-on-Chip »), protection des contenus vidéo et divertissement, services bancaires & paiements mobiles, services aux entreprises et télécom. La technologie développée par Inside Secure protège les solutions d'un large éventail de clients, parmi lesquels des fournisseurs de services, distributeurs de contenus, opérateurs, intégrateurs de systèmes de sécurité, fabricants de produits électroniques grand public, et fabricants de semi-conducteurs. Plus d'informations surwww.insidesecure.com

Contacts Presse

François Gobillot - AxiComfrancois.gobillot@axicom.com

+33 1 56 02 68 20 / +33 6 74 59 14 58

Elise Koenig - AxiComelise.koenig@axicom.com

+33 1 56 02 68 38 / +33 6 60 88 30 14

Constance Falourd - AxiComconstance.falourd@axicom.com

+33 1 56 02 68 25/ +33 6 22 11 92 95