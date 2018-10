Inside Secure : choisi par Vipps en Norvège

09/10/2018 | 09:22

Le groupe de solutions de sécurités Inside Secure annonce avoir été choisi par Vipps AS, le fournisseur du système national de paiement de Norvège BankAxept, pour la protection de ses paiements mobile sans contact.



'Détenu par des banques norvégiennes et utilisé pour traiter huit achats par carte sur 10, Vipps met l'accent sur sa technologie anti-fraude afin de protéger ses larges parts de marché avec BankAxept', souligne la société.



Désormais, la dernière fonctionnalité de paiement sans contact pour cartes et mobiles de BankAxept offrira plus de facilité et une sécurité maximale - le tout pris en charge par les solutions leaders du marché d'Inside Secure ; Code Protection et Whitebox.



