Inside Secure : lance la suite de solutions « Advertising Protection » afin d’aider les fournisseurs de contenu numérique et les publicitaires à...

Inside Secure utilise son expertise en matière de sécurité pour prévenir la perte de revenus publicitaires en ligne dans un environnement de plus en plus complexe pour les fournisseurs de contenu OTT.

Paris, 12 Septembre, 2018 -Inside Secure(Euronext Paris: INSD), au cœur des solutions de sécurité pour les terminaux mobiles et connectés, annonce aujourd'hui la sortie d'une suite de solutions dédiées au marché publicitaireInside Secure Advertising Protection solutionsà l'occasion de l'IBC 2018,le salon des médias, du divertissement et de la technologie le plus influent au monde, du 14 au 18 septembre à Amsterdam.

Les solutions d'Inside Secure garantissent la visibilité des contenus publicitaires auprès de l'audience visée tout en maximisant les revenus des distributeurs de publicité et fournisseurs OTT (over-the-top ou offre hors du fournisseur d'accès à l'internet). Alors que l'industrie est confrontée à des défis sans cesse croissants de la part des bloqueurs de publicités et des hackers qui neutralisent ou modifient les informations de suivi des publicités, la technologie d'Inside Secure empêche de façon unique que la même publicité ne soit rapportée ou comptée plus d'une fois et garantit qu'une publicité ne soit pas remplacée ou provenant de sources illégitimes. Cette solution permet également d'avertir les utilisateurs, si nécessaire, que les applications de blocage des publicités doivent être supprimées avant l'affichage du contenu.

Cette solution offre trois modules :

•Advertising Protection Client- Permet de protéger les informations de suivi des publicités contre les bloqueurs de publicités ainsi que les attaques de rediffusion, de remplacement et d'usurpation d'identité des pirates informatiques.

•Advertising Protection Server- S'exécute sur un serveur et sécurise la communication entre un périphérique client affichant des publicités et le serveur publicitaire.

•Advertising Protection Service- Un service exploité par Inside Secure qui traque l'activité frauduleuse sur l'appareil de l'utilisateur final et permet de visualiser le taux de piratage.

"Avec des milliards de revenus perdus chaque année, le blocage des publicités et la fraude publicitaire engendrent de graves conséquences et ces pratiques sont croissantes. Inside Secure est aujourd'hui en mesure de proposer une solution de manière rentable et efficace pour les éditeurs de contenu", a déclaré Simon Blake Wilson, COO d'Inside Secure. "En protégeant le canal de diffusion publicitaire lui-même, nous offrons une suite d'outils à l'épreuve du temps pour maximiser les revenus tout en assurant la tranquillité d'esprit grâce à des mises à jour continues de blocage des publicités et de détection des fraudes dans les algorithmes des applications. Notre expertise de longue date dans le domaine de la cybersécurité correspond parfaitement aux besoins des éditeurs de contenu d'aujourd'hui".

Des démonstrations en direct des solutions de protection de la publicité d'Inside Secure sont disponibles sur lestand IBC 2018 A40, Hall 14. Plus d'informations surhttps://www.insidesecure.com/Company/More/Events/IBC-2018

A propos d'Inside Secure

Inside Secure est au cœur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, mettant en œuvre tout son savoir-faire en fournissant des technologies logicielles, des éléments de propriété intellectuelle (« Silicon IP ») et des outils et services indispensables à la protection des transactions, identifications, applications et communications. Forte d'une expertise étendue et d'une longue expérience en matière de sécurité, Inside Secure fournit des technologies avancées et différenciées couvrant en matière de sécurité l'ensemble des niveaux et exigences qui permettent de répondre aux besoins de marchés tels que la sécurité des réseaux, Internet des objets et puces SoC (« System-on-Chip »), protection des contenus vidéo et divertissement, services bancaires & paiements mobiles, services aux entreprises et télécom. La technologie développée par Inside Secure protège les solutions d'un large éventail de clients, parmi lesquels des fournisseurs de services, distributeurs de contenus, opérateurs, intégrateurs de systèmes de sécurité, fabricants de produits électroniques grand public, et fabricants de semi-conducteurs. Plus d'informationssurwww.insidesecure.com

