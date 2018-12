Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le français Inside Secure a annoncé l’acquisition pour 143 millions de dollars de l’américain Verimatrix, spécialiste de la sécurité logicielle pour la gestion de contenus pour l’industrie du Divertissement. En Bourse, l’action du fournisseur de fournisseurs de solutions de sécurité pour appareils mobiles et objets connectés perd 6,48% à 1,70 euro.L'opération sera en effet financée pour une part par une augmentation du capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 22 millions d'euros. L'équipe dirigeante et Jolt Capital, détenteur de 8,2% du capital, et One Equity Partners (OEP) y participeront. Cette société de capital investissement, qui entrera à cette occasion au capital, s'est irrévocablement engagée à en garantir le succès.Le prix indicatif par action nouvelle sera égal à environ 75% du dernier cours de clôture de l'action Inside Secure avant le lancement de l'augmentation du capital.Sachant que le montant de 143 millions de dollars prend en compte 18 millions de reprise de trésorerie chez Verimatrix, le solde du financement sera assuré par une partie de la trésorerie disponible (38 millions de dollars), la mise en place d'une dette privée auprès d'Apera Capital (54 millions de dollars) et un emprunt obligataire de 30 millions d'euros par voie d'émission d'obligations remboursables en actions dont la souscription serait réservée à OEP.Un complément de prix éventuel payable au deuxième trimestre 2019 est estimé à 9 millions de dollars.La dette nette consolidée pro forma aurait été de 39,1 millions de dollars au 30 juin 2018, représentant 1,6 fois l'Ebitda pro forma, avant mise en œuvre des synergies prévues. Inside Secure prévoit 10 millions de dollars de synergies annuelles de coûts prévues une fois leur mise en œuvre complète, représentant 10 % de la base combinée de dépenses opérationnelle.La réalisation de l'opération est prévue pour le premier trimestre 2019, sous réserve du vote des actionnaires d'Inside Secure concernant les opérations sur fonds propres et de la réalisation préalable de conditions suspensives usuelles.La transaction, dont la finalisation est prévue pour le premier trimestre 2019, devrait être relutive pour les résultats d'Inside Secure à compter de 2019." Une opération transformante dans la sécurité des contenus, pour une valorisation très raisonnable ", résume Oddo BHF. Verimatrix a été racheté pour 9,2 fois l'Ebitda alors que dans la sécurité les valorisations de l'ordre de 15 fois l'Ebitda ne sont pas rares.Cette transaction fait changer d'échelle Inside Secure. Le nouvel ensemble aurait réalisé 119 millions de dollars de chiffre d'affaires ajusté et 21,5 millions d'Ebitda en 2017, contre 38,8 millions de dollars pour le seul Inside Secure.Pour les entités combinées et hors nouvelle acquisition, il prévoit de réaliser en 2021 un chiffre d'affaires de 150 millions de dollars tout en générant une marge d'Ebitda de 25%.