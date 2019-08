Inside Secure : Les enjeux de la sécurité des véhicules autonomes abordés par le Chief Strategy Officer de Verimatrix lors du Drive World Conference

Inside Secure : Les enjeux de la sécurité des véhicules autonomes abordés par le Chief Strategy Officer de Verimatrix lors du Drive World Conference 0 26/08/2019 | 22:16 Envoyer par e-mail :

Les enjeux de la sécurité des véhicules autonomes abordés par le Chief Strategy Officer de Verimatrix lors du Drive World Conference & Expo Aix-en-Provence, France et San Diego, Etats-Unis, 26 août 2019 -Verimatrix(Euronext Paris: VMX), auparavant Inside Secure, fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse des données pour protéger le contenu, les appareils, applications et les communications, annonce ce jour la participation d'Asaf Ashkenazi, Chief Strategy Officer, à une table ronde organisée lors duDrive World Conference & Expo. Intitulé "Hacking the Autonomous Vehicle," ce débat se tiendra le mercredi 28 août de 8h à 8h55 dans la salle 207 du Santa Clara Convention Center. Il portera principalement sur la menace de piratage informatique et les défis que doivent relever les constructeurs automobiles pour sécuriser efficacement et durablement les véhicules connectés. "Les véhicules autonomes sont de plus en plus répandus et les failles de cybersécurité sont clairement au premier plan des préoccupations", a déclaré Ashkenazi. "Drive World est le rendezvous idéal pour mettre en avant les enjeux techniques spécifiques de l'industrie relatifs à la programmation qui aide à faire fonctionner ces véhicules. En attirant l'attention sur cette problématique et en agissant de manière proactive sur la protection du code, nous améliorons la confiance et la sérénité des constructeurs automobiles tout comme des usagers." Drive World Conference & Expo est un événement qui se déroule sur trois jours et qui rassemble les experts les plus compétents de l'industrie de l'électronique automobile et des systèmes embarqués, désireux de faire avancer la technologie de demain. Pour plus d'informations, visitez le site www.driveworldexpo.com. À propos de Verimatrix Verimatrix (Euronext Paris - VMX) est un fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse pour protéger le contenu, les appareils, services applications et communications sur de nombreux marchés. Plusieurs de plus grands fournisseurs de services au monde ainsi que des innovateurs de premier plan font confiance à Verimatrix pour protéger les systèmes utilisés quotidiennement par les utilisateurs notamment les applications mobiles, l'offre de divertissement, les services bancaires, les soins de santé, les communications et les transports. Verimatrix propose des solutions logicielles faciles à utiliser, des services hébergés sur le cloud et des composants de propriété intellectuelle (Silicon IP) qui offrent une sécurité et une capacité d'analyse des données inégalées. Fière d'accompagner et de protéger ses clients depuis plus de deux décennies, Verimatrix sert les développeurs de logiciels pour l'internet des objets, les fabricants de produits électroniques grand public, les fabricants de semi-conducteurs, les fournisseurs de services et les distributeurs de contenu. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.verimatrix.com. Contact Presse Kelly Foster +1 619 224 1261 kfoster@verimatrix.com

