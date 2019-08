Inside Secure : Mellanox Technologies choisit les produits Silicon IP de Verimatrix pour sécuriser sa gamme de puces électroniques 0 27/08/2019 | 22:05 Envoyer par e-mail :

Mellanox Technologies choisit les produits Silicon IP de Verimatrix (anciennement Inside Secure) pour sécuriser sa gamme de puces électroniques Le principal fournisseur de systèmes sur puce (SoC) fait appel aux solutions de sécurité de Verimatrix pour une performance et une puissance optimales requises par le marché des entreprises de pointe Aix-en-Provence, France et San Diego, Etats-Unis, 27 août 2019 - Verimatrix(Euronext Paris: VMX), auparavant Inside Secure, fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse des données pour protéger le contenu, les appareils, applications et les communications, annonce ce jour l'extension de sa relation avec Mellanox Technologies à qui elle a licencié ses solutions de sécurité Silicon IP pour son offre de systèmes sur puce (SoC) destinée au marché des entreprises de pointe. Mellanox est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'interconnexion intelligentes de haute performance pour les serveurs des datacenters et les systèmes de stockage. La gamme de composants de propriété intellectuelle Silicon IP de Verimatrix répond aux exigences de Mellanox en offrant un juste équilibre entre sécurité, puissance et performance. En sélectionnant le Silicon IP pour ses puces et processeurs réseau, y compris ses solutions multicœurs BlueField, Mellanox est en mesure de réaliser des économies d'échelle significatives et d'accélérer le traitement cryptographique, tout en répondant aux exigences de performance et de puissance. De plus, cela lui permet de se conformer à de nouvelles normes de sécurité via des améliorations sous forme de propriété intellectuelle. "Verimatrix nous fait à nouveau bénéficier de la combinaison unique entre son expertise en matière de sécurité, son offre élargie de composants hardware et software et de son excellent support, pour répondre aux exigences de sécurité des applications de nos clients", a déclaré Shlomit Weiss, senior vice-president of silicon engineering chez Mellanox Technologies. "Au cours des dernières années, nous avons développé un haut niveau de confiance et de solides relations de travail nous assurant que Verimatrix fournira toujours la meilleure protection qui soit, et nous permettra de réduire nos délais de commercialisation et nos coûts de conception. "De nos jours, les datacenters d'entreprise gèrent d'énormes charges de travail en matière de calcul et de stockage, qui sont couplées à de strictes exigences de sécurité. Avec nos solutions Silicon IP, Mellanox n'a pas besoin de faire de compromis sur la sécurité, la consommation d'énergie ou la taille des puces" déclare Kevin Beadle, executive vice-président, Silicon IP and Secure Protocols chez Verimatrix. "Notre relation de longue date avec Mellanox témoigne de la valeur et de l'innovation que nous apportons de façon continue." À propos de Verimatrix Verimatrix (Euronext Paris - VMX) est un fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse pour protéger le contenu, les appareils, services applications et communications sur de nombreux marchés. Plusieurs de plus grands fournisseurs de services au monde ainsi que des innovateurs de premier plan font confiance à Verimatrix pour protéger les systèmes utilisés quotidiennement par les utilisateurs notamment les applications mobiles, l'offre de divertissement, les services bancaires, les soins de santé, les communications et les transports. Verimatrix propose des solutions logicielles faciles à utiliser, des services hébergés sur le cloud et des composants de propriété intellectuelle (Silicon IP) qui offrent une sécurité et une capacité d'analyse des données inégalées. Fière d'accompagner et de protéger ses clients depuis plus de deux décennies, Verimatrix sert les développeurs de logiciels pour l'internet des objets, les fabricants de produits électroniques grand public, les fabricants de semi-conducteurs, les fournisseurs de services et les distributeurs de contenu. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.verimatrix.com. Contact Presse Kelly Foster +1 619 224 1261 kfoster@verimatrix.com

