Inside Secure : VERIMATRIX, plus forte hausse du marché SRD à la mi-séance du mercredi 4 septembre 2019

Données financières (USD) CA 2019 118 M EBIT 2019 28,6 M Résultat net 2019 -1,20 M Dette 2019 48,6 M Rendement 2019 - PER 2019 -113x PER 2020 12,1x VE / CA2019 2,03x VE / CA2020 1,53x Capitalisation 191 M Graphique INSIDE SECURE SA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 4,03 $ Dernier Cours de Cloture 2,25 $ Ecart / Objectif Haut 119% Ecart / Objectif Moyen 78,9% Ecart / Objectif Bas 39,0% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Amedeo d'Angelo Chairman-Supervisory Board, President & CEO Simon Blake-Wilson Chief Operating Officer Richard Vacher Detournière Chief Financial Officer & General Manager Jean Schmitt Vice Chairman-Supervisory Board Muriel Barneoud Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) INSIDE SECURE SA 0.00% 191 VISA 35.82% 389 371 MASTERCARD 48.48% 284 188 PAYPAL HOLDINGS 26.95% 125 610 PALO ALTO NETWORKS INC 5.72% 19 112 AVAST 35.85% 4 558