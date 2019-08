Inside Secure : Verimatrix intègre la technologie Multi-DRM avec Amazon Web Services Elemental Secure Packager Encoder Key Exchange (SPEKE) API

Verimatrix intègre la technologie Multi-DRM à l'API Secure Packager Encoder Key Exchange (SPEKE) d'Amazon Web Services Elemental

IBC 2019 Amsterdam, 29 août 2019 (#5.A59)- Verimatrix, fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse des données pour protéger le contenu, les appareils, applications et les communications, annonce ce jour l'interopérabilité entre la solution VerimatrixMulti-DRMet l'API Secure Packager Encoder Key Exchange (SPEKE) développée par Amazon Web Services (AWS). La technologie Verimatrix Multi-DRM pour SPEKE élimine le recours à des intégrations complexes entre les API DRM propriétaires et les encodeurs des différents éditeurs, ce qui accélère le déploiement pour les fournisseurs de services vidéo.

SPEKE est une spécification API open source conçue pour simplifier l'intégration des systèmes de gestion des droits numériques (DRM) avec les logiciels de chiffrement, qui incluent les encodeurs, les transcodeurs et les serveurs d'origine. L'intégration Verimatrix-SPEKE constitue une étape importante dans la normalisation de l'API DRM vers l'API de chiffrement et de conditionnement basée sur la spécification DASH Industry Forum's Content Protection Information Exchange (DASH-IF CPIX). Cela permet de réduire considérablement les frais généraux liés à l'intégration des API propriétaires de nombreux éditeurs dans un marché très segmenté. Ainsi, les clients peuvent bénéficier d'une plus grande flexibilité et d'un délai de mise sur le marché plus court tout en offrant une variété de nouveaux contenus et services de streaming à leurs utilisateurs finaux.

"Le marché de la vidéo OTT en pleine croissance exige une solution de monétisation complète allant au-delà du simple DRM. Notre intégration de l'API DRM avec SPEKE réduit considérablement les obstacles au déploiement d'un modèle multi-DRM", déclare Nikolai Keychenko, senior director of Product Management chez Verimatrix. "Nous sommes très honorés d'offrir cette intégration aux clients de Verimatrix afin de les aider à rendre la gestion complexe des droits aussi efficace et sans entraves que possible."

La solution Verimatrix Multi-DRM, une solution complète, multi-écrans et multi-DRM pour la sécurisation et la monétisation de contenus premium, est spécifiquement conçue pour fournir une