VERIMATRIX : contrat avec Mellanox pour sécuriser sa gamme de puces électroniques 0 27/08/2019 | 18:06 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



Le fournisseur de solutions de sécurité et d'analyse des données pour protéger le contenu, les appareils, applications et les communications précise que Mellanox est en mesure de réaliser des économies d'échelle significatives et d'accélérer le traitement cryptographique, tout en répondant aux exigences de performance et de puissance. De plus, cela lui permet de se conformer à de nouvelles normes de sécurité via des améliorations sous forme de propriété intellectuelle.





Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal Verimatrix, auparavant Inside Secure, annonce l'extension de sa relation avec Mellanox Technologies à qui elle a licencié ses solutions de sécurité Silicon IP pour son offre de systèmes sur puce (SoC) destinée au marché des entreprises de pointe. Mellanox est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'interconnexion intelligentes de haute performance pour les serveurs des datacenters et les systèmes de stockage.Le fournisseur de solutions de sécurité et d'analyse des données pour protéger le contenu, les appareils, applications et les communications précise que Mellanox est en mesure de réaliser des économies d'échelle significatives et d'accélérer le traitement cryptographique, tout en répondant aux exigences de performance et de puissance. De plus, cela lui permet de se conformer à de nouvelles normes de sécurité via des améliorations sous forme de propriété intellectuelle. 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur INSIDE SECURE SA 26/08 INSIDE SECURE : Les enjeux de la sécurité des véhicules autono.. PU

Données financières (USD) CA 2019 118 M EBIT 2019 28,6 M Résultat net 2019 -1,20 M Dette 2019 57,5 M Rendement 2019 - PER 2019 -103x PER 2020 11,0x VE / CA2019 1,96x VE / CA2020 1,37x Capitalisation 174 M Graphique INSIDE SECURE SA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 4,07 $ Dernier Cours de Cloture 2,05 $ Ecart / Objectif Haut 144% Ecart / Objectif Moyen 98,5% Ecart / Objectif Bas 52,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Amedeo d'Angelo Chairman-Supervisory Board, President & CEO Simon Blake-Wilson Chief Operating Officer Richard Vacher Detournière Chief Financial Officer & General Manager Jean Schmitt Vice Chairman-Supervisory Board Muriel Barneoud Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) INSIDE SECURE SA 0.00% 174 VISA 34.60% 385 873 MASTERCARD 46.53% 280 455 PAYPAL HOLDINGS 28.03% 126 681 PALO ALTO NETWORKS INC 8.12% 19 545 AVAST 38.52% 4 704