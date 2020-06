Installux : - avis de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG du 25 juin 2020

Avis de mise à disposition des documents préparatoires à l’AG du 25 juin 2020

INSTALLUX S.A.

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Saint-Bonnet-de-Mure, le 4 juin 2020 – Installux informe ses actionnaires qu’une Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire se réunira :

jeudi 25 juin 2020 à 11h00

Chemin du Bois Rond

Saint-Bonnet-de-Mure (Rhône)

Installux invite ses actionnaires à consulter sur le site internet d’informations règlementées http://www.worldreginfo.com (société / isin : Installux) et sur le site internet de la Société https://www.groupe-installux.com/le-groupe, l’avis préalable à l’Assemblée Générale des actionnaires (publié également au BALO le 8 mai 2020), qui contient l’ordre du jour et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée Générale.

Exceptionnellement, dans le contexte de l’épidémie du Covid 19, les demandes de mise à disposition au siège social pourront être adressées par courrier électronique à l’adresse suivante : sylvain.vachon@groupe-installux.com.

