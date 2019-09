Zurich (awp) - Intesa Sanpaolo Bank Ireland rouvre un emprunt sous direciton d'UBS. Les conditions:

augmentation: 25 mio CHF nouveau total: 250 mio CHF taux: 0,25% prix d'émission: 99,678% durée: 5 ans, jus. 30.09.2024 libération: 30.09.2019 Yield to Mat.: 0,315% no valeur: 49'858'900 (8) rating: Baa1/BBB/BBB (Moody's/S&P/Fitch) cotation SIX: dès le 26.09.2019

ys/cf/rp