IntegraFin Holdings plc : La tendance devrait reprendre ses droits 04/08/2020 | 15:30 achat En cours

Cours d'entrée : 550GBX | Objectif : 597GBX | Stop : 528GBX | Potentiel : 8.55% La zone de cours actuelle est intéressante pour s'intéresser au titre et anticiper ainsi une reprise de la dynamique haussière de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 597 GBX. Points forts L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 464.5 GBX.

Points faibles Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

La société se négocie sur des multiples de résultat élevés : 42.47 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Sous-secteur Infrastructure et technologie financière Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. INTEGRAFIN HOLDINGS PLC 23.15% 2 371 FIDELITY NATIONAL INFORMATI.. 5.83% 90 945 ADYEN N.V. 96.72% 51 173 WORLDLINE 15.28% 15 714 ONECONNECT FINANCIAL TECHNO.. 145.66% 9 099 SIMCORP A/S -2.71% 4 617 IRESS LIMITED -20.17% 1 420 FLATEX AG 57.35% 1 234 LEONTEQ AG 14.19% 760 USA TECHNOLOGIES, INC. -3.38% 466 ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOL.. -34.50% 308

Données financières GBP USD EUR CA 2020 105 M 139 M 117 M Résultat net 2020 42,9 M 56,3 M 47,5 M Tréso. nette 2020 143 M 188 M 158 M PER 2020 42,3x Rendement 2020 1,52% Capitalisation 1 816 M 2 371 M 2 010 M VE / CA 2020 15,9x VE / CA 2021 14,3x Nbr Employés 492 Flottant 57,4% Prochain événement sur INTEGRAFIN HOLDINGS PLC 17/12/20 Année 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 474,33 GBX Dernier Cours de Cloture 548,00 GBX Ecart / Objectif Haut -1,46% Ecart / Objectif Moyen -13,4% Ecart / Objectif Bas -27,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Alexander Scott Chief Executive Officer & Director Richard William Lionel Cranfield Chairman Judith Mary Davidson Chief Operating Officer Ian Taylor Executive Director Michael Howard Executive Director