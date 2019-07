INTEGRAGEN : chute malgré des ventes en hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

IntegraGen chute de plus de 10 % à 1,31 euro. La MedTech a pourtant réalisé au premier semestre 2019 un chiffre d'affaires de 4,168 millions d'euros, en hausse de 15 %. La croissance des ventes de la société spécialisée dans le décryptage du génome humain est principalement liée aux premiers revenus générés par la plateforme de séquençage du Groupement Coopératif de Santé (GCS) SeqOIA, dont IntegraGen est le partenaire industriel pour la partie séquençage.Le groupe rappelle que ce contrat de prestation couvre la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 et représente un engagement minimal de 16,4 millions d'euros et maximal de 25,6 millions d'euros sur la durée du contrat.Les ventes de logiciels et prestations de consulting progressent également de 38%.Pour 2019, IntegraGen table sur une forte croissance et sur une amélioration de la rentabilité.