IntegraGen : - Résultats du 1er semestre 2018

Nette amélioration du résultat opérationnel (+57%), soutenu par la croissance du chiffre d’affaires (+17%)

Résultats financiers

Principales avancées opérationnelles

IntegraGen (Paris:ALINT) (FR0010908723 – ALINT –Éligible PEA PME), société spécialisée dans le décryptage du génome humain, qui réalise des analyses pertinentes et rapidement interprétables pour des laboratoires académiques et privés, annonce aujourd'hui ses résultats du premier semestre 2018, les comptes ayant été examinés par le Conseil d'administration du 20 septembre 2018.

PRINCIPAUX INDICATEURS - EN MILLIERS D’EUROS S1 2018 (6 mois) S1 2017 (6 mois) Var. % Chiffre d’affaires 3 624 3 089 +17% Total produits d’exploitation 3 725 3 294 +13% Résultat opérationnel - 539 -1 248 +57% Résultat net -545 -480 -13% 30 juin 2018 31 déc. 2017 Situation de trésorerie - EN MILLIERS D’EUROS 3 320 4 132

Bernard Courtieu, Président-Directeur Général d’IntegraGen, déclare : « La nette amélioration des résultats financiers, associée aux avancées opérationnelles majeures réalisées sur le semestre, confirment la tendance observée en 2017 d’amélioration de la rentabilité et du développement de l’ensemble de nos lignes d’activités. Ces progrès nous permettent de viser l’atteinte du seuil de rentabilité à court moyen terme. Comme annoncé en juillet dernier, le choix du groupement SeqOIA d’attribuer l’exploitation de la plateforme de séquençage haut débit à IntegraGen, pour une durée de cinq ans, confirme notre leadership en génomique et nous permet de franchir une étape majeure sur le plan économique ».

ÉLÉMENTS FINANCIERS

Compte de résultat

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2018 ressort en hausse de 17% à 3 624 milliers d’euros contre 3 089 milliers d’euros au cours de la même période en 2017. Après prise en compte des subventions d’exploitation et des reprises sur amortissements et provisions, les produits d’exploitation s’établissent à 3 725 milliers d’euros contre 3 294 milliers d’euros au premier semestre 2017, soit une amélioration de 13%.

Les charges d’exploitation s’élèvent à 4 264 milliers d’euros, en diminution de 6% par rapport au premier semestre 2017. Cette réduction résulte principalement de la fin des coûts associés au projet de marquage CE du kit miRpredX, obtenu en septembre 2017. La productivité des opérations poursuit son amélioration avec des coûts de réactifs stables en parallèle d’une activité en progression de 20%.

Le résultat opérationnel s’établit ainsi en perte de 539 milliers d’euros au premier semestre 2018, contre une perte de 1 248 milliers d’euros au premier semestre 2017, soit une amélioration de 57%.

Après prise en compte d’un résultat exceptionnel de -104 milliers d’euros et du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) afférent aux travaux de recherche menés durant la période, le résultat net ressort en perte de 545 milliers d’euros, contre une perte de 480 milliers d’euros au premier semestre 2017. Cette diminution de 13% est principalement due aux éléments non récurrents (abandon de créance BPI notamment) intervenus lors du premier semestre de l’année précédente.

Bilan

La trésorerie nette d’IntegraGen s’élève, à fin juin 2018, à 3 320 milliers d’euros contre 4 132 milliers d'euros à fin décembre 2017.

ACTIVITÉ

Services Génomiques

Le chiffre d’affaires lié aux prestations de génomique s’élève à 3 584 milliers d’euros au 30 juin 2018, en hausse de 20% par rapport au premier semestre 2017. La hausse est particulièrement marquée sur le segment recherche, les ventes progressant de 42%.

Par ailleurs, le 27 juillet 2018, le GCS SeqOIA a annoncé avoir retenu l’offre d’IntegraGen, contrat qui a été officiellement notifié le 30 août 2018. IntegraGen assurera pour les 5 prochaines années l’exploitation de la plateforme de séquençage à haut débit du GCS, dans le cadre du plan France Médecine Génomique 2025.

Avec ce contrat d’un minimum garanti de 16,4 M€ (et pouvant aller jusqu’à 25,4 M€), les perspectives d’IntegraGen se renforcent de manière significative.

Software

IntegraGen a annoncé en février 2018 la signature d’un accord de licence mondial avec la société Twist Bioscience, permettant à Twist de commercialiser les logiciels d’interprétation génomique d’IntegraGen, SIRIUS et MERCURY. Selon les termes de cet accord, Twist Bioscience, qui produit et commercialise des kits de capture d’exome, pourra associer à son offre de kits celle des logiciels d’interprétation des résultats.

Diagnostic

Au premier semestre 2018, IntegraGen a poursuivi ses activités de développement et de commercialisation du biomarqueur miR-31-3p, avec en particulier le premier contrat de licence avec les laboratoires GoPath en Amérique du Nord, ainsi que plusieurs publications et communications scientifiques (ESMO, ELCC notamment). L’ensemble de ces publications a permis aux laboratoires GoPath d’obtenir un code de facturation PLA (Proprietary Laboratory Analysis) attribué par l’American Medical Association (AMA) pour identifier le test par son code spécifique et ainsi accélérer la prise en charge du remboursement par les assurances médicales.

Les ventes s’élèvent à 40 milliers d’euros au cours du premier semestre 2018. Elles sont constituées essentiellement des redevances liées aux accords de licence.

À propos d’IntegraGen

IntegraGen est une société spécialisée dans le décryptage du génome humain qui réalise des analyses pertinentes et rapidement interprétables pour des laboratoires de recherche académiques et privés. Dans le domaine de l’oncologie, qui se caractérise par des altérations du génome des cellules cancéreuses, IntegraGen fournit aux chercheurs et aux médecins des outils universels et individualisés de guidage thérapeutique leur permettant d’adapter le traitement des patients au profil génétique de leur tumeur.

IntegraGen compte quarante collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,2 M€ en 2017. Basée au Genopole d’Evry, IntegraGen est également implantée aux États-Unis à Cambridge, MA. IntegraGen est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0010908723 - Mnémo : ALINT - Eligible PEA-PME).

Plus d’informations sur le site internet : www.integragen.com

COMPTES ARRÊTÉS AU 30 JUIN 2018

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ – INTEGRAGEN SA

En K€ 30/06/2018 30/06/2017 Var. % Chiffre d'affaires 3 624 3 089 +17% Subventions d'exploitation et autres revenus 102 206 (50%) Total produits 3 726 3 294 +13% Charges d'exploitation (4 264) (4 542) (6%) Résultat d'exploitation (539) (1 248) +57% Résultat financier (4) 21 Résultat courant avant impôt (542) (1450) +62% Résultat exceptionnel (104) 498 Impôts (CIR) 101 249 (59%) Résultat net (545) (480) (14%)

BILAN SIMPLIFIÉ – INTEGRAGEN SA

En K€ 30/06/2018 31/12/2017 Actifs immobilisés 662 738 Stocks 309 360 Créances d'exploitation 1 898 2 410 Créances diverses 689 1 005 Trésorerie 3 320 4 132 Actif circulant 6 218 7 907 Écart conversion 7 0 TOTAL ACTIF 6 887 8 645

En K€ 30/06/2018 31/12/2017 Capitaux propres 3 388 3 930 Avances conditionnées 435 540 Provisions pour risques et charges 84 12 Dettes financières 0 0 Dettes d'exploitation 2 018 2 440 Dettes diverses 961 1 718 Écart conversion 1 5 TOTAL PASSIF 6 887 8 645

