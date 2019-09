IntegraGen : - Résultats du 1er semestre 2019

Poursuite de l’amélioration de la rentabilité (+31% en EBITDA), soutenue par la croissance du chiffre d’affaires (+15%)

Perspectives 2019 : forte croissance confirmée

Résultats financiers

Principales avancées opérationnelles

IntegraGen (Paris:ALINT) (FR0010908723 – ALINT –Éligible PEA PME), société spécialisée dans le décryptage du génome humain, qui réalise des analyses pertinentes et rapidement interprétables pour des laboratoires académiques et privés, annonce aujourd'hui ses résultats du premier semestre 2019, les comptes ayant été arrêtés par le Conseil d'administration du 19 septembre 2019.

Principaux indicateurs - EN MILLIERS D’EUROS S1 2019 (6 mois) S1 2018 (6 mois) Var. % Chiffre d’affaires 4 165 3 624 +15% Total produits d’exploitation 4 183 3 725 +12% Résultat opérationnel avant impôts, amort. et dépréc. (EBITDA) - 325 -471 +31% Résultat opérationnel (EBIT) - 484 -539 +10% Résultat net -538 -545 +1% 30 juin 2019 31 déc. 2018 Situation nette de trésorerie - EN MILLIERS D’EUROS 2 583 3 946

Bernard Courtieu, Président-Directeur Général d’IntegraGen, déclare : « Les résultats d’IntegraGen au premier semestre 2019 reflètent à plusieurs titres le recentrage de la société sur les activités de génomique, avec une nette amélioration de la profitabilité opérationnelle (+31% d’EBITDA), une croissance du chiffre d‘affaires de 15% et une consommation de cash désormais maitrisée après le lancement de la plateforme de séquençage clinique de SeqOIA dont nous sommes l’opérateur. La stabilisation de notre modèle économique nous permet désormais de nous focaliser sur notre principal savoir-faire dans la génération et l’interprétation de données génomiques et d’anticiper la croissance de toutes nos lignes d’activité pour les 18 prochains mois, avec l’accent mis sur la croissance profitable. La croissance sera principalement portée par l’augmentation de l’activité de la plateforme SeqOIA (qui va générer des revenus garantis sur la période 2019-2023), les revenus liés aux logiciels dont le démarrage est déjà prometteur et l’activité toujours en croissance de la plateforme opérée pour l’Institut Pasteur.

La diminution de consommation de cash couplée à cette croissance nous permet de poursuivre notre objectif de croissance profitable ».

Éléments Financiers

Compte de résultat



Le chiffre d’affaires du premier semestre 2019 ressort en hausse de 15% à 4 165 milliers d’euros contre 3 624 milliers d’euros au cours de la même période en 2018. Après prise en compte des transferts de charge et des reprises sur amortissements et provisions, les produits d’exploitation s’établissent à 4 183 milliers d’euros contre 3 725 milliers d’euros au premier semestre 2018.

Les charges d’exploitation s’élèvent à 4 667 milliers d’euros, en hausse de 9% par rapport au premier semestre 2018. La mise en place puis le démarrage de la plateforme SeqOIA ont entrainé des besoins supplémentaires de personnel et le recours ponctuel à des ressources externes en développement informatique. Les coûts de réactifs restent stables. A fin juin 2019, la société compte 45 collaborateurs.

Les charges d’amortissement progressent également en lien avec les investissements réalisés pour le laboratoire SeqOIA.

Le résultat opérationnel avant impôts, amortissements et dépréciation (EBITDA) représente ainsi une perte de 325 milliers d’euros au premier semestre 2019, contre une perte de 471 milliers d’euros au premier semestre 2018, ce qui représente une amélioration de 31%. Le résultat opérationnel avant impôts fait état d’une perte de 484 milliers d’euros, également en amélioration par rapport à la même période de 2018 (-539 milliers d’euros, +10%)

Après prise en compte d’un résultat exceptionnel de -122 milliers d’euros et du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) afférent aux travaux de recherche menés durant la période, le résultat net ressort en perte de 538 milliers d’euros, contre une perte de 545 milliers d’euros au premier semestre 2018.

Bilan



La trésorerie nette d’IntegraGen s’élève, à fin juin 2019, à 2 583 milliers d’euros contre 3 946 milliers d'euros à fin décembre 2018 La consommation de cash s'élève donc à 1 363 milliers d’euros dont un peu plus de 600 milliers d’euros correspondent au règlement des dettes à court terme liées à la mise en place de la plateforme SeqOIA fin 2018.

L’augmentation de l’activité au cours des 3 dernières années a permis une réduction sensible de la consommation de trésorerie liée aux opérations.

Activité

Services Génomiques



Le chiffre d’affaires lié aux prestations de génomique s’élève à 4 165 milliers d’euros au 30 juin 2019, en hausse de 15% par rapport au premier semestre 2018. Cette hausse est notamment liée au démarrage de la plateforme SeqOIA.

Software



Pour rappel, la société commercialise depuis le début de 2018 les logiciels d’interprétation et de services de consulting auprès de ses clients, le chiffre d’affaires correspondant s’élevant à 313 milliers d’euros au cours du premier semestre 2019. IntegraGen a lancé en juin 2019 la commercialisation d’un nouveau logiciel d’interprétation, Galiléo, destiné à compléter les prestations d’analyse d’ARN en recherche et de faciliter et automatiser la production de publications scientifiques pour ses clients. La société propose donc désormais trois logiciels distincts d’interprétation des données génomiques : Mercury, pour l’interprétation des données de patients atteints de tumeur, Sirius pour l’analyse d’échantillons de recherche en particulier pour les applications de recherche en génétique constitutionnelle, et enfin Galiléo pour l’analyse d’expression de l’ARN.

Perspectives 2019 : forte croissance confirmée



IntegraGen a réussi au cours des dernières années à capter une part significative des marchés de recherche, puis de recherche clinique au travers de partenariats avec Gustave Roussy et l’APHP. La plate-forme SeqOIA représente une évolution majeure et témoigne de la capacité des équipes à mettre en place une plateforme industrielle de séquençage à usage clinique en seulement quelques mois. Cette nouvelle orientation dans la clinique est un enjeu stratégique compte tenu de l’essor du marché européen et de la nécessité de proposer aux patients une offre plus large de prestations dans ce domaine.

Par ailleurs, la société poursuit ses efforts commerciaux dans les logiciels en vue de mettre en place des partenariats solides et durables avec de grands instituts de recherche en France et à l’International.

A l’horizon des 18 prochains mois, IntegraGen prévoit de poursuivre la croissance de chacune de ses lignes d’activité, avec en particulier la croissance, déjà visible dans les prises de commande en fin H1 2019, des services génomiques pour la R&D et la recherche clinique, la montée en puissance de la plateforme SeqOIA, organisée sur les quatre prochaines années et celle de la plateforme opérée pour l’Institut Pasteur, tout en recherchant de nouvelles opportunités dans le séquençage clinique à l’international sur la base des savoir-faire démontrés en France, tant en génomique clinique que sur l’offre logiciels.

A propos d’IntegraGen

IntegraGen est une société spécialisée dans l’analyse du génome humain, et réalise des analyses adaptées et rapidement interprétables pour des laboratoires académiques et privés. Pour la prise en charge des cancers, qui se caractérisent par un dérèglement génétique des cellules, IntegraGen fournit aux chercheurs et aux médecins des outils universels et individualisés de guidage thérapeutique leur permettant d’adapter le traitement au profil génétique du patient.

IntegraGen compte quarante-quatre collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,9 M€ en 2018. Basée au Génopole d’Evry, IntegraGen est également implantée aux Etats-Unis à Cambridge, MA. IntegraGen est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0010908723 - Mnémo : ALINT - Eligible PEA-PME).

Plus d’informations sur le site internet : www.integragen.com

COMPTES ARRÊTÉS AU 30 JUIN 2019

Compte de résultat simplifié – IntegraGen SA

En K€ S1 2019 S1 2018 Var. % Chiffre d'affaires 4 165 3 624 +15% Autres revenus 18 102 (82%) Total produits 4 183 3 726 +12% Charges d'exploitation (4 667) (4 264) (9%) Résultat d'exploitation (484) (539) +10% Résultat financier 13 (4) Résultat exceptionnel (122) (104) Impôts (CIR) 54 101 (46%) Résultat net (538) (545) +1%

Bilan simplifié – IntegraGen SA

En K€ 30 juin 2019 31 déc. 2018 Actifs immobilisés 1 189 1 251 Stocks 319 389 Créances d'exploitation 2 197 2 324 Créances diverses 708 612 Trésorerie 2 644 4 006 Actif circulant 5 867 7 331 Ecart conversion 5 0 TOTAL ACTIF 7 061 8 583 En K€ 30 juin 2019 31 déc. 2018 Capitaux propres 2 255 2 794 Avances conditionnées 205 277 Provisions pour risques et charges 159 76 Dettes financières 271 300 Dettes d'exploitation 2 252 3 988 Dettes diverses 1 919 1 143 Ecart conversion 0 5 TOTAL PASSIF 7 061 8 583

