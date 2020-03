IntegraGen : annonce un accord avec un centre de cancérologie US de référence pour l'utilisation de MERCURY™, l'outil d'interprétation et de reporting des données de séquençage en cancérologie

Regulatory News:

IntegraGen (Paris:ALINT) (FR0010908723 – ALINT – Eligible PEA PME), société spécialisée dans le décryptage du génome humain, qui réalise des analyses génomiques interprétables pour des laboratoires académiques et privés, annonce aujourd’hui que le Dana Farber Cancer Institute utilisera MERCURYTM, le logiciel propriétaire d’IntegraGen, dans leur processus d’analyse et de reporting de données de séquençage de tumeurs chez des patients atteints de cancer. Dana Farber prévoit d’utiliser MERCURY pour l’analyse de séquences de panels de gènes ciblés, ainsi que de données obtenues à partir de séquençage d’exomes et de génomes complets.

« Le profilage génomique de tumeurs peut fournir une assistance dans l’identification d’altérations moléculaires pathogènes, conditionnant l’évolution des tumeurs, et directement aider à la mise en œuvre d’approches thérapeutiques basées sur la médecine de précision », a déclaré Annette S. Kim, MD, PhD, co-Directeur du programme d’interprétation génomique de l’institut Dana Farber, au sein du département d’Anatomo-Pathologie. Ce programme est co-dirigé par Keith Ligon, MD, PhD, Directeur du centre des modèles patients de l’Institut, qui a ajouté : « MERCURY est un outil qui nous permet d’interpréter rapidement de grands volumes de données génétiques complexes, avec une capacité de personnalisation élevée répondant à nos besoins d’analyse et de reporting spécifiques pour la recherche et les essais cliniques ».

« IntegraGen est très heureux de la décision du centre anti Cancer Dana Farber d’utiliser MERCURY et nous nous réjouissons d’interagir avec un nouveau centre de référence mondial qui utilisera cet outil bio-informatique d’aide à l’analyse et au reporting directement sur le cloud », a ajouté Larry Yost, Directeur Général d’IntegraGen, Inc. « Nous sommes convaincus que l’utilisation de MERCURY permettra une meilleure compréhension de l’étiologie de la maladie des patients atteints de cancer et contribuera à bénéficier des avantages de la médecine personnalisée, en transformant les volumes de données de séquençage en résultats actionnables en pratique clinique. Nous sommes également impatients de poursuivre le développement de notre activité de logiciels d’interprétation génomique en Amérique du Nord ».

MERCURY est un outil intuitif pour l’interprétation de données génomiques en cancérologie à destination des cliniciens et des biologistes permettant de transformer extrêmement rapidement les données brutes de séquençage à haut débit en un rapport accessible pour la recherche et la recherche clinique. Basé sur le cloud, MERCURY minimise la complexité générale, le temps d’analyse et le coût associé à l’interprétation et l’identification de variants qui peuvent avoir une implication dans la gestion médicale et thérapeutique des patients atteints de cancer. L’outil est disponible sur la technologie Google Cloud pour assurer la sécurité de l’environnement informatique d’analyse et de stockage ainsi que garantir la conformité avec les réglementations applicables.

A propos d'IntegraGen

IntegraGen est une société spécialisée dans l’analyse du génome humain, et réalise des analyses adaptées et rapidement interprétables pour des laboratoires académiques et privés. Pour la prise en charge des cancers, qui se caractérisent par un dérèglement génétique des cellules, IntegraGen fournit aux chercheurs et aux médecins des outils universels et individualisés de guidage thérapeutique leur permettant d’adapter le traitement au profil génétique du patient.

IntegraGen compte quarante-six collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 8,3 M€ en 2019. Basée au Génopole d’Evry, IntegraGen est également implantée aux Etats-Unis à Cambridge, MA. IntegraGen est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0010908723 - Mnémo : ALINT - Eligible PEA-PME).

