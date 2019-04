IntegraGen – Résultats annuels 2018 : croissance du chiffre d'affaires (+11%) et nette amélioration du résultat opérationnel (+39%)

Regulatory News:

IntegraGen, société spécialisée dans le décryptage du génome humain, qui réalise des analyses génomiques interprétables pour des laboratoires académiques et privés et développe des outils de diagnostic en cancérologie, annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour l’exercice clos au 31 décembre 2018. Les comptes annuels ont été approuvés par le Conseil d’administration qui s’est tenu le 17 avril 2019.

Bernard Courtieu, Président-Directeur Général d’IntegraGen a déclaré : « 2018 marque une accélération de nos performances, tant en termes de croissance du chiffre d’affaires (+11%), que d’amélioration de la profitabilité, avec une perte opérationnelle réduite de près de 40%. Ces avancées traduisent l’industrialisation de nos processus et la qualité de nos prestations. La croissance organique sera complétée en 2019 par le démarrage des activités de la plateforme de séquençage opérée par IntegraGen pour le GCS SeqOIA, qui apportera un chiffre d’affaires supplémentaire d’un minimum de 16,4 M€ sur les cinq prochaines années. Au-delà de la consolidation du leadership sur notre marché domestique, IntegraGen poursuit le développement de nouvelles offres dans les logiciels de support à l’interprétation génomique ainsi que l’exploitation de nouvelles plateformes de séquençage destinées à la recherche et au diagnostic ».

__________________________

1 GCS: Groupement Coopératif de Santé

UNE ACTIVITÉ SOUTENUE EN 2018

Activité de services génomiques en forte hausse

Le chiffre d’affaires annuel 2018 progresse de 11% par rapport à l’année 2017, principalement tiré par la croissance des activités de séquençage pour la R&D, segment où le chiffre d’affaires affiche une progression de 29%. Les prestations d’opérations de plateformes externes (Villejuif et Institut Pasteur) ont, quant à elles, reculé de 17%, notamment en raison de la fin de certaines études cliniques et, pour certains projets, de l’attente de la mise en place de la plateforme SeqOIA.

Au total, les équipes de génomique ont mené à bien plus de 440 projets pour 130 entités académiques et privées, alors que la plateforme de Villejuif a séquencé plus de 900 échantillons pour plus de 310 patients inclus dans des essais cliniques prospectifs. Enfin, la plateforme opérée par IntegraGen pour l’Institut Pasteur a réalisé plus de 20 000 séquençages microbiens.

Installation et mise en œuvre de la toute nouvelle plateforme de séquençage pour le GCS SeqOIA

Le 27 juillet 2018, le GCS SeqOIA, composé de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Institut Curie et du centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy, a annoncé avoir retenu l’offre d’IntegraGen dans le cadre de l’appel d’offres, lancé en avril dernier, relatif à la fourniture d’une prestation d’exploitation d’une plateforme de production de données de séquençage aÌ haut débit.

Le contrat de prestation couvre la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023. Il représente un engagement minimal de 16,4 M€ et un engagement maximal de 25,6 M€ sur la durée du contrat.

Dans ce cadre, IntegraGen a reçu une avance de 1 109 K€, remboursable sur les cinq années du contrat, ainsi qu’un prêt bancaire de 300 K€ auprès de la Société Générale. Une partie des investissements réalisés seront financés dans le cadre d’un contrat de leasing. En conséquence, cette opération est non seulement bénéficiaire dès sa mise en œuvre opérationnelle au premier janvier 2019, mais elle a également eu un impact de trésorerie positif dès 2018.

Lancement commercial des logiciels d’interprétation de données génomiques

La mise sur le marché en 2018 des logiciels d’interprétation a permis de générer un chiffre d’affaires de 239 K€.

La société a conclu en mars 2018 un partenariat de distribution avec la société Twist Bioscience aux Etats-Unis, couvrant les droits de distribution de SIRIUSTM et de MERCURYTM, outils d’assistance à l’interprétation des données d’exomes en oncologie permettant aux biologistes et anatomo-pathologistes de transformer ces données en un rapport biologique rapidement utilisable en recherche clinique et translationnelle.

INDICATEURS FINANCIERS 2018 : NETTE AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ

PRINCIPAUX INDICATEURS EN MILLIERS D'EUROS 2018 2017 Var. % Total des produits d’exploitation 7 069 6 593 +7% Dont Chiffre d’affaires 6 922 6 247 +11% Dont Autres 147 346 ns Total des charges d’exploitation 8 248 8 523 (3%) Résultat d’exploitation (1 179) (1 930) +39% Résultat courant ((1193) (1 450) +18% Résultat net (1 140) (863) (32%)

Nette amélioration du résultat d’exploitation

Les revenus d’exploitation progressent de 7% alors que les charges d’exploitation affichent une baisse de 3% par rapport à 2017. Notamment, les achats de consommables se montent à 2 753 K€, en diminution de 5% par rapport à l’exercice précédent. Cette baisse de coûts reflète une amélioration très nette de la rentabilité des activités de séquençage grâce notamment aux efforts de rationalisation ayant permis de faire passer le ratio coûts de consommables / chiffre d’affaires de 46% en 2017 à 40% en 2018.

Par ailleurs, les autres dépenses d’exploitation s’élèvent à 2 184 K€. Elles sont en baisse de 13% par rapport à 2017, en raison notamment des investissements réalisés pour l’industrialisation et le lancement du kit miRpredX, désormais totalement achevés.

La perte d’exploitation est donc en nette diminution par rapport à 2017 ; elle s’élève à 1 179 K€ contre 1 930 K€ en 2017, ce qui représente une amélioration de 39%.

Le résultat financier représente une perte de 14 K€ contre un gain de 480 K€ l’année précédente. Le résultat 2017 comprenait des éléments non récurrents, notamment les gains de change constatés sur l’avance en compte courant accordée à la filiale IntegraGen Inc. avant 2010, et qui avait été incorporée au capital de la filiale à la fin de l’année 2017.

Le résultat exceptionnel représente une perte nette de 139 K€ contre un gain de 254 K€ en 2017, la société ayant alors bénéficié d’un abandon de créance de 600 K€ de BPI.

Les efforts de recherche et développement ont permis de dégager un crédit d’impôt recherche de 193 K€. Le crédit impôt recherche est en diminution de 42% par rapport à l’exercice antérieur, d’une part en raison de la diminution des efforts de recherche dans l’activité diagnostic, d’autre part parce que les remboursements des avances remboursables à BPI ont été plus faibles en 2018.

Le résultat net 2018 est une perte de 1 140K€ contre une perte de 843 K€ en 2017.

Solide situation de trésorerie

Les immobilisations corporelles s'élèvent à 1 034 K€, en hausse de 37% par rapport à fin 2017, notamment en raison de la mise en place du nouveau laboratoire SeqOIA pour lequel IntegraGen a investi 679 K€ au 31 décembre 2018.

La trésorerie nette à fin 2018 s’élève à 3,9 M€ contre 4,1 M€ à fin 2017. Elle comprend :

4 006 K€ de disponibilités et valeurs mobilières de placement ;

58 K€ de dettes financières de moins de 1 an, liées à l’emprunt souscrit en 2018 pour un montant de 300 K€ auprès de la Société Générale, remboursable sur 5 années.

Pour l’année 2018, la consommation opérationnelle de cash s’est élevée à 1,4 M€ contre 2,1 M€ en 2017. Ces données sont calculées sur la base de la variation de trésorerie au cours de la période, hors augmentation de capital et financements externes.

PERSPECTIVES 2019 : FORTE CROISSANCE ATTENDUE

Le projet SeqOIA dont les prestations sont facturées à compter de janvier 2019 permettra de réaliser un chiffre d’affaires d’un minimum de 2 013 K€ et d’anticiper une forte croissance du chiffre d’affaires pour l’exercice.

Les prestations réalisées pour le compte des laboratoires continueront de croître, portées par les nouvelles offres de séquençage. La société a acquis en janvier 2019 un séquenceur de dernière génération, le « NovaSeq », lui permettant de proposer des offres plus compétitives à ses clients.

La société prévoit également une hausse des ventes des logiciels d’interprétation des données de séquençage (SIRIUSTM et MERCURYTM) en mode SaaS (software as a service), dont la commercialisation a démarré en 2018.

A propos d’IntegraGen

IntegraGen est une société spécialisée dans l’analyse du génome humain, et réalise des analyses adaptées et rapidement interprétables pour des laboratoires académiques et privés. Pour la prise en charge des cancers, qui se caractérisent par un dérèglement génétique des cellules, IntegraGen fournit aux chercheurs et aux médecins des outils universels et individualisés de guidage thérapeutique leur permettant d’adapter le traitement au profil génétique du patient.

IntegraGen compte quarante-quatre collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6.9 M€ en 2018. Basée au Génopole d’Evry, IntegraGen est également implantée aux Etats-Unis à Cambridge, MA. IntegraGen est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0010908723 - Mnémo : ALINT - Eligible PEA-PME).

Plus d’informations sur le site internet : www.integragen.com

