IntegraGen : publication des résultats de l'étude FIRE-3

04/09/2018 | 10:21

IntegraGen annonce des résultats de l'étude FIRE-3 publiés dans Clinical Cancer Research, soulignant le potentiel du biomarqueur miR-31-3p pour sélectionner le traitement le plus adapté au profil génétique des patients atteints de cancer colorectal métastatique.



'Ces données confirment l'intérêt et l'utilité clinique de la mesure d'expression du biomarqueur chez les sujets atteints d'un cancer colorectal métastatique RAS sauvage', déclare son PDG Bernard Courtieu.



IntegraGen présentera de nouvelles données rapportant des résultats positifs d'une analyse de l'expression de miR-31-3p chez plus de 1.400 patients atteints d'un cancer du côlon lors du congrès de l'ESMO qui se tiendra à Munich du 19 au 23 octobre 2018.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.