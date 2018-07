IntegraGen : s'envole sur un contrat avec le GCS SeqOIA

31/07/2018 | 15:05

IntegraGen s'envole de plus de 14% après que la société de biotechnologie a été choisie pour exploiter la plateforme de séquençage à haut débit du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) SeqOIA (Sequencing, Omics, Information Analysis).



La plateforme de séquençage SeqOIA sera installée dans les locaux de l'ancien hôpital Broussais à Paris, et sera l'une des deux plateformes pilotes du plan France Médecine Génomique 2025, piloté par AVIESAN et soutenu par l'Etat.



Pour IntegraGen, ce contrat de 18 millions d'euros s'étendra sur cinq ans et permettra au GCS SeqOIA de disposer d'analyses de séquençage d'ADN (exomes et génomes complets) et d'ARN pour les patients atteints de cancers et de maladies rares notamment.



