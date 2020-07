IntegraGen : Accord en vue d'une offre publique d'achat amicale initiée par ONCODNA sur INTEGRAGEN au prix de 2,20 par action, portant sur la totalité du capital

Cette opération associerait l’expertise d’OncoDNA en termes de médecine de précision en oncologie au savoir-faire d’IntegraGen dans les services de séquençage ADN et analyses bio-informatiques. La combinaison des deux sociétés permettra d’offrir une solution complète alliant tests de laboratoire et logiciels dans le domaine de l’oncologie au bénéfice de patients atteints d’un cancer avancé.

OncoDNA SA et IntegraGen SA (Paris : ALINT) annoncent avoir signé le 8 juillet 2020 un accord aux termes duquel la société belge OncoDNA va déposer ce jour un projet d’offre publique d’achat amicale en numéraire portant sur les actions de la société française IntegraGen, dont les titres sont admis aux négociations sur le marché Euronext Growth d’Euronext Paris, au prix unitaire de €2,20, valorisant 100% des titres IntegraGen à hauteur de 14,5 M€1. Cette offre représente une prime de +36,2% par rapport au dernier cours de clôture du titre IntegraGen et de +23,2% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 6 derniers mois. Cette offre a été approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration des deux sociétés.

En application des dispositions des articles 261-1 I 2° et 4° du règlement général de l’AMF, le conseil d’administration d’IntegraGen a désigné le 16 avril 2020 le cabinet Crowe HAF, représenté par Monsieur Olivier Grivillers, en qualité d’expert indépendant afin d’émettre un avis sur les conditions financières de l’Offre. Son rapport sera reproduit in extenso dans le projet de note en réponse d’IntegraGen.

Sous réserve de l’approbation par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et le respect de la réglementation applicable aux investissements étrangers en France, l’offre publique serait lancée à la fin du troisième trimestre de 2020. Il est précisé qu’OncoDNA ne détient à ce jour aucune action IntegraGen.

OncoDNA, acteur international de référence dans la médecine de précision en oncologie, a développé depuis sept ans une offre pour les cliniciens avec des tests moléculaires innovants qui permettent de guider le choix du meilleur traitement pour des patients atteints de cancers avancés. OncoDNA fournit aussi des solutions de suivi en biopsie liquide afin de mieux contrôler l’évolution de la maladie. La force d’OncoDNA est sa base de données propriétaire qui offre une interprétation clinique à distance en mode SaaS pour des analyses moléculaires effectuées par des laboratoires. Grâce à son réseau, OncoDNA a développé de multiples collaborations avec l’industrie pharmaceutique dans le cadre des essais cliniques de nouveaux traitements en oncologie.

IntegraGen, fort d’une équipe particulièrement compétente et expérimentée, est un acteur de premier plan des services de séquençage d’ADN notamment dans la réalisation d’analyses d’exomes et de génomes complets La société opère également des plateformes de génomique pour plusieurs acteurs majeurs du domaine et a développé un portefeuille de logiciels d’interprétation de données génomiques disponibles en mode SaaS et déjà commercialisé en Europe et aux USA. Ces activités sont particulièrement complémentaires avec l’offre d’OncoDNA.

L’analyse du génome complet de cellules cancéreuses devient de plus en plus pertinente pour les choix de traitement anticancers notamment avec l’avènement des thérapies ciblées et de l’immunothérapie. Détecter et comprendre les différences entre les cellules tumorales et normales devient clé pour le bon choix de traitement et son suivi. De même, ces informations sont essentielles pour le diagnostic et la recherche dans les domaines des maladies rares et en microbiologie.

Dans le cadre de cette opération, les deux sociétés, qui coopèrent déjà au travers d’accords commerciaux prévoient d’intégrer leurs offres de services respectives associant le séquençage ADN ainsi que les outils bio-informatiques développés par IntegraGen avec le portefeuille de tests innovants proposés aux oncologues par OncoDNA. Cette offre commune permettra de proposer une gamme de services unique aux cliniciens, oncologues, chercheurs et biologistes du monde entier basée sur une base de données propriétaire incluant le suivi de patients couplée à l’intelligence artificielle.

« Nous sommes très heureux d’annoncer cette offre amicale d’acquisition, qui associerait le savoir-faire d’IntegraGen dans les services de séquençage d’ADN et d’analyse bio-informatique à notre expertise d’interprétation clinique en oncologie, et ferait de l’ensemble ainsi formé un acteur majeur européen dans ce domaine émergent de la médecine de précision en oncologie », déclare Jean Pol Detiffe, fondateur et CEO d’OncoDNA. « En combinant nos compétences, nous maîtriserons la chaîne complète des opérations génomiques en ayant une capacité de production à grande échelle des analyses de demain à savoir le séquençage complet de la tumeur. Cela représentera une avancée majeure pour des patients atteints de cancers métastatiques. Donner de nouveaux espoirs, de nouvelles options à des patients du monde entier a toujours été le leitmotiv d’OncoDNA depuis sa création ».

« Nous accueillons avec enthousiasme la perspective de nous rapprocher d’OncoDNA, une entreprise reconnue pour son expérience et ses compétences techniques avec laquelle nous partageons une vision commune consistant à apporter aux communautés de chercheurs et de cliniciens les meilleurs outils d’analyse et d’interprétation génomique », ajoute Bernard Courtieu, Directeur Général de IntegraGen. « La présence internationale d’OncoDNA permettra à IntegraGen d’exploiter pleinement ses capacités de production, et la conjonction des équipes, en particulier informatiques et bio-informatiques, renforcera l’offre globale proposée par OncoDNA ».

OncoDNA est conseillée par ODDO BHF, White & Case et Osborne Clarke et IntegraGen est conseillée par Portzamparc et Jones Day.

A propos d’OncoDNA

OncoDNA - société privée de technologies de la santé et de médecine de précision centrée sur l’oncologie - propose des tests combinant tous les biomarqueurs cliniques pertinents (profils ADN, ARN et protéines). Les tests OncoDNA réalisés à partir de biopsies solides et liquides sont interprétés avec l’aide d’une base de données sur le traitement du cancer, appelée OncoKDO, qui s’enrichit en permanence des avancées médicales et scientifiques. Ce service d’analyse et d’interprétation à guichet unique donne aux oncologues des résultats concrets permettant la sélection de traitements adaptés au profil de cancer de chaque patient.

OncoDNA fournit aux laboratoires équipés des technologies de séquençage à haut débit l’accès à ces plateformes d’interprétation afin d’améliorer leurs analyses en routine. La plateforme SaaS OncoKDM permet, à partir des fichiers issus du séquençage d’obtenir une interprétation des données (NGS et biomarqueurs additionnels) comprenant les options de traitements et les essais cliniques conseillés en regard de la pathologie du patient.

OncoDNA travaille également en collaboration avec l’industrie pharmaceutique pour développer et fournir les traitements de demain en aidant à la conception, aux inclusions et à l’évaluation des essais cliniques et en améliorant l’accès aux médicaments. La société est basée à Gosselies, en Belgique, et compte 55 collaborateurs dans cinq pays.

www.oncodna.com

À propos d’IntegraGen

IntegraGen est une société spécialisée dans l’analyse du génome humain, et réalise des analyses adaptées et rapidement interprétables pour des laboratoires académiques et privés. Pour la prise en charge des cancers, qui se caractérisent par un dérèglement génétique des cellules, IntegraGen fournit aux chercheurs et aux médecins des outils universels et individualisés de guidage thérapeutique leur permettant d’adapter le traitement au profil génétique du patient.

IntegraGen compte 46 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 8,3 M€ en 2019. Basée au Génopole d’Evry, IntegraGen est également implantée aux Etats-Unis à Cambridge, MA. IntegraGen est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0010908723 - Mnémo : ALINT - Eligible PEA-PME).

www.integragen.com

1 Sur la base d’un capital composé de 6.594.545 actions

