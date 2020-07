IntegraGen : Chiffre d'affaires S1 2020 de 4,7 M en croissance de +13% et position de trésorerie de 5,8 M

Regulatory News:

IntegraGen (Paris:ALINT) (FR0010908723 – ALINT – Eligible PEA PME), société spécialisée dans le décryptage du génome humain, qui réalise des analyses génomiques interprétables pour des laboratoires académiques et privés et développe des outils de diagnostic en cancérologie, annonce aujourd'hui son chiffre d’affaires, non audité, pour le premier semestre 2020.

Le chiffre d’affaires non audité du premier semestre s’élève à 4 706 K€, en hausse de 13% par rapport au premier semestre 2019 et 15% à périmètre comparable, l’activité « diagnostic » ayant été cédée au début de l’année 2020. La croissance des ventes provient de la hausse de l’ensemble des activités de séquençage, en particulier la plateforme SeqOIA (+33%), l’activité relative aux plateformes externalisées (+18%), et, enfin, les prestations dédiées aux laboratoires de recherche et aux équipes en charge de la recherche clinique (+9%).

Les activités de logiciels et de consulting en génomique (GeCo) ont affiché un développement limité, restreint par la pandémie qui a eu notamment pour conséquence le décalage de projets.

La position de trésorerie à fin juin 2020 s’élève à 5,8 M€, ce qui correspond à une amélioration de près de 3,0 M€ par rapport à la situation de trésorerie au 31 décembre 2019. Cette variation s’explique principalement par l’obtention d’un Prêt Garanti par l’État (PGE) de 1,8 M€, par la mise en place de diverses mesures d’adaptation visant la préservation de la trésorerie durant la pandémie de COVID-19 et par les flux générés par les opérations courantes.

Bernard Courtieu, Président-Directeur Général d’IntegraGen, déclare : « Le chiffre d’affaires du premier semestre 2020 confirme la trajectoire de croissance profitable, enclenchée en seconde partie de l’exercice 2019, et conforte notre positionnement stratégique et étendu dans les services génomiques intégrant le séquençage ainsi que les outils d’interprétation.

Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, les ventes de nos solutions d’aide à l’interprétation de données génomiques demeurent un axe stratégique majeur, comme l’a prouvé l’annonce en avril dernier de l’accord avec l’un des principaux centres anticancer aux Etats-Unis.

Nos ressources de trésorerie et la dynamique commerciale soutenue qui ne s’est pas démentie pendant la crise sanitaire permettent à IntegraGen de poursuivre une trajectoire positive et ambitieuse.

Enfin, je tiens à remercier les employés d’IntegraGen qui ont démontré une solidarité et un dévouement exemplaire pour assurer la continuité des opérations pendant le confinement lié à la pandémie ».

Prochaine publication : résultats financiers du premier semestre 2020 le 17 septembre 2020

A propos d’IntegraGen

IntegraGen est une société spécialisée dans l’analyse du génome humain, et réalise des analyses adaptées et rapidement interprétables pour des laboratoires académiques et privés. Pour la prise en charge des cancers, qui se caractérisent par un dérèglement génétique des cellules, IntegraGen fournit aux chercheurs et aux médecins des outils universels et individualisés de guidage thérapeutique leur permettant d’adapter le traitement au profil génétique du patient.

IntegraGen compte quarante-quatre collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 8,3 M€ en 2019. Basée au Génopole d’Evry, IntegraGen est également implantée aux Etats-Unis à Cambridge, MA. IntegraGen est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0010908723 - Mnémo : ALINT - Eligible PEA-PME).

Plus d’informations sur le site internet : www.integragen.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200708005951/fr/