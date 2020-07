IntegraGen : Chiffre d'affaires S1 2020 de 4,7 M en croissance de +13% et position de trésorerie de 5,8 M

IntegraGen annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires, non audité, pour le premier semestre 2020. Le chiffre d'affaires non audité du premier semestre s'élève à 4 706 K€, en hausse de 13% par rapport au premier semestre 2019 et 15% à périmètre comparable, l'activité « diagnostic » ayant été cédée au début de l'année 2020. La croissance des ventes provient de la hausse de l'ensemble des activités de séquençage, en particulier la plateforme SeqOIA (+33%), l'activité relative aux plateformes externalisées (+18%), et, enfin, les prestations dédiées aux laboratoires de recherche et aux équipes en charge de la recherche clinique (+9%).

