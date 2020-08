IntegraGen : ONCODNA fait un point à propos de l'offre publique d'achat amicale sur INTEGRAGEN

Regulatory News:

OncoDNA SA devient le premier actionnaire d’IntegraGen SA (Paris: ALINT), détenant 29,99% des actions existantes, à la suite de rachats de titres sur le marché Euronext Growth.

Ces acquisitions d’actions d’IntegraGen font suite au dépôt d’un projet d’offre publique d’achat amicale sur les actions d’IntegraGen SA auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 9 juillet 2020.

À la date de dépôt du projet d’offre, OncoDNA ne détenait aucune action d’IntegraGen.

Les achats d’actions pour 29,99% du capital d’IntegraGen, ont été effectués sur le marché au prix de l’offre à 2,20€ conformément à la réglementation applicable.

Sous réserve de l’approbation par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l’autorisation du Ministère de l’Économie au titre du contrôle des investissements étrangers en France, l’offre publique serait lancée à la fin du troisième trimestre de 2020.

OncoDNA reste enthousiaste au sujet de l’opération et attend les prochaines étapes du processus. Cette opération associerait l’expertise d’OncoDNA en termes de médecine de précision en oncologie au savoir-faire d’IntegraGen dans les services de séquençage ADN et analyses bio-informatiques. La combinaison des deux sociétés permettra d’offrir une solution complète alliant des tests de laboratoire avancés et des solutions logiciels dans le domaine de l’oncologie, qui bénéficieront aux traitements des patients atteints d’un cancer avancé.

À propos d’OncoDNA

OncoDNA - société privée de technologies de la santé et de médecine de précision centrée sur l’oncologie - propose des tests combinant tous les biomarqueurs cliniques pertinents (profils ADN, ARN et protéines). Les tests OncoDNA réalisés à partir de biopsies solides et liquides sont interprétés avec l’aide d’une base de données sur le traitement du cancer, appelée OncoKDO, qui s’enrichit en permanence des avancées médicales et scientifiques. Ce service d’analyse et d’interprétation à guichet unique donne aux oncologues des résultats concrets permettant la sélection de traitements adaptés au profil de cancer de chaque patient.

OncoDNA fournit aux laboratoires équipés des technologies de séquençage à haut débit l’accès à ces plateformes d’interprétation afin d’améliorer leurs analyses en routine. La plateforme SaaS OncoKDM permet, à partir des fichiers issus du séquençage d’obtenir une interprétation des données (NGS et biomarqueurs additionnels) comprenant les options de traitements et les essais cliniques conseillés en regard de la pathologie du patient.

OncoDNA travaille également en collaboration avec l’industrie pharmaceutique pour développer et fournir les traitements de demain en aidant à la conception, aux inclusions et à l’évaluation des essais cliniques et en améliorant l’accès aux médicaments. La société est basée à Gosselies, en Belgique, et compte 55 collaborateurs dans cinq pays.

www.oncodna.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200813005607/fr/