Intel : Morgan Stanley abaisse sa recommandation

16/06/2020 | 16:47

Morgan Stanley a abaissé sa recommandation sur Intel de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', tout en relevant son objectif de cours sur la valeur de 61 à 65 dollars.



Dans une note consacrée au secteur des semi-conducteurs, le bureau d'études explique ne pas envisager d'expansion des multiples de valorisation du fabricant de puces, sauf lancement imminent de mesures de restructuration ou actualité encourageante sur l'architecture de processeurs Tiger Lake/Ice Lake.



L'analyste - qui dit ne plus voir beaucoup de potentiel haussier sur le titre - estime que les acteurs du secteur bénéficiant d'une plus grande exposition au 'cloud', tels Micron ou Western Digital, affichent aujourd'hui des valorisations plus attractives.



