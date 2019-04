Intel : Wells Fargo abaisse son opinion sur le titre

05/04/2019 | 16:43

Wells Fargo a abaissé aujourd'hui sa recommandation sur le titre Intel de 'surperformer' à 'performance en ligne', car l'action reflète désormais 'un rapport risque / rendement plus équilibré' selon le bureau d'analyses.



La faiblesse des données relatives à la demande pour l'industrie des semi-conducteurs amène Wells Fargo à envisager un risque de dégradation de ses estimations pour le plus grand fabricant mondial de puces pour ordinateurs personnels et centres de données.



Wells Fargo cite également 'une concurrence de plus en plus visible d'AMD', l'éternel rival d'Intel étant bien placé pour continuer à gagner des parts de marché pour les processeurs sur les PC jusqu'en 2019.



Wells Fargo fixe son objectif de cours à 60 dollars pour l'action Intel.



