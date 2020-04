Agenda FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** LUNDI 20 AVRIL SOCIÉTÉS PARIS - Vivendi / CA du T1 (Avant Bourse) + AG (15h30) - 08h00 Faurecia / CA du T1 - Mercialys / CA du T1 MARDI 21 AVRIL ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE LONDRES - La reine Elizabeth fête son 94ème anniversaire VERSAILLES - 10h00 Amazon France fait appel contre une décision de justice l'obligeant à restreindre son activité en raison du coronavirus PARIS - 59ème anniversaire de la première mission habitée dans l'espace INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 11h00 Indice ZEW du sentiment économique / avril SOCIÉTÉS PARIS - Kering / CA du T1 - PSA / CA du T1 - Plastic Omnium / CA du T1 - La Française des Jeux / CA du T1 FRANCFORT - SAP / résultats du T1 MERCREDI 22 AVRIL ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - 17h30 - Audition de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, à l'Assemblée sur la gestion de la crise du coronavirus MOSCOU - Référendum sur les amendements à la Constitution russe proposés par Vladimir Poutine. SOCIÉTÉS : PARIS - Atos / CA du T1 - STM / résultats du T1 - Latécoère / CA du T1 (avant-Bourse) - 15h00 Veolia / AG STOCKHOLM - Ericsson / résultats du T1 NEW YORK - TechnipFMC / résultats du T1 (après Bourse) JEUDI 23 AVRIL ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - 10h30 Audition de Jérôme Salomon, directeur général de la santé et de Katia Julienne, directrice de l’offre de soins BRUXELLES - Réunion en visioconférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne INDICATEURS ÉCONOMIQUES PARIS - 07h30 Enquête trimestrielle de conjoncture (climat des affaires)/ avril (Insee) PARIS - 09h15 Indice PMI manufacturier flash / avril BERLIN - 09h30 Indice PMI manufacturier flash / avril LONDRES - 10h00 Indice PMI manufacturier flash / avril SOCIÉTÉS : PARIS - Renault / CA du T1 - Saint-Gobain / CA du T1 - Schneider / CA du T1 + AG - Dassault Systèmes / résultats du T1 - Hermès / CA du T1 (avant Bourse) - Pernod-Ricard / CA du T3 2019-20 - Vinci / CA du T1 (après Bourse) - Worldline / CA du T1 (avant Bourse) - Casino / CA du T1 (après Bourse) - Getlink / CA et trafic du T1 - Valeo / CA du T1 - ADP / CA du T1 (avant Bourse) - Bouygues / AG STOCKHOLM - Volvo / résultats du T1 ZURICH - Credit Suisse / résultats du T1 NEW YORK - Intel / résultats du T1 (après Bourse) VENDREDI 24 AVRIL ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE WASHINGTON - Suite des primaires démocrates en Georgie (105 délégués) indicateurs INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 10h00 Indice Ifo du climat des affaires / avril SOCIÉTÉS : PARIS - Sanofi / résultats du T1 - Accor / CA du T1 - Air liquide / CA du T1 - 07h30 Danone / CA du T1 - EssilorLuxottica / AG SAMEDI 25 AVRIL ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE BERLIN - Congrès extraordinaire de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) pour désigner un nouveau chef de file après la démission de sa présidente Annegret Kramp-Karrenbauer. ----------------------------------------------------------------------- Les informations politiques et générales en français Les informations économiques et financières en français LE POINT sur les marchés européens La BOURSE DE PARIS Les VALEURS DU JOUR à Paris LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (Rédaction de Paris)