INTEL : JPMorgan réduit sa valorisation

JPMorgan a confirmé sa recommandation Surpondérer et réduit son objectif de cours de 70 à 64 dollars sur Intel après ses résultats trimestriels. Le bureau d’études explique que les revenus et les objectifs de chiffre d’affaires sont plus faibles que prévu en raison d’une faiblesse de la demande pour les puces pour serveurs, en provenance de Chine et des modems pour les smartphones." Bien que les investisseurs puissent considérer les perspectives d'Intel pour l'ensemble de l'année (avec une forte inflexion au second semestre) avec scepticisme, nous pensons que l'équipe de direction d'Intel dispose d'un solide bilan en sous-promettant et réalisant résultats meilleurs que prévu ", écrit le broker.