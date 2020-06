INTEL : Morgan Stanley dégrade

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Morgan Stanley a abaissé sa recommandation de Surpondérer à Pondérer en ligne et relevé son objectif de cours de 61 dollars à 65 dollars sur Intel dans le cadre d’une étude sur le secteur des semi-conducteurs. Anticipant une reprise économique en V, le broker réduit son exposition aux fabricants de puces exposés au cloud pour favoriser les sociétés les plus sensibles au rebond de l’économie (smartphones, mémoires et éventuellement automobile et industrie).