INTEL : profits trimestriels bien plus importants qu'anticipé

Le numéro un mondial des semi-conducteurs Intel a dévoilé des résultats bien meilleurs que prévu au troisième trimestre. La firme de Santa Clara a dévoilé un bénéfice net a bondi de 42% à 6,4 milliards de dollars, soit 1,38 dollar par action. Le bénéfice par action ajusté est, lui, ressorti à 1,40 dollar, soit 25 cents de mieux que le consensus Thomson Reuters. Le chiffre d'affaires a, lui, augmenté de 19% à 19,20 milliards de dollars alors que le marché visait 18,11 milliards de dollars.Sa division Data center (puces pour serveur) a enregistré une hausse de 26% de ses ventes à 6,1 milliards de dollars, dépassant le consensus FactSet de 5,89 milliards de dollars.Cette division est plus rentable que celle chapeautant les puces pour PC, dont les ventes ont toutefois bondit de 16% à 10,2 milliards de dollars. Elles sont aussi ressorties au-delà des anticipations du marché : 9,33 milliards de dollars.Au quatrième trimestre, le groupe vise un chiffre d'affaires de 19 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté de 1,22 dollar. Le marché vise respectivement 18,40 milliards de dollars et 1,09 dollar.