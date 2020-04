INTEL : suspend ses objectifs 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le numéro un mondial des semi-conducteurs Intel est attendu en net repli après avoir suspendu ses objectifs 2020 en raison d'une incertitude économique significative. Cette année, il visait auparavant un chiffre d'affaires record de 73,5 milliards de dollars, et un bénéfice par action ajusté est attendu de 5 dollars. Au premier trimestre, la firme de Santa Clara a vu son bénéfice net bondir de 42% à 5,7 milliards de dollars, soit 1,31 dollar par action.Le bénéfice par action ajusté est, lui, ressorti à 1,45 dollar, soit 17 cents de mieux que le consensus ! Le chiffre d'affaires a augmenté de 23% à 19,8 milliards de dollars alors que le marché visait 18,83 milliards de dollars.Sa division Data center (puces pour serveur, qui sont les plus rentables) a enregistré une progression de 43 % de ses ventes à 7 milliards de dollars alors que le marché visait 6,3 milliards. Les revenus tirés des puces pour PC ont, eux, augmenté de 14% à 9,8 milliards de dollars, dépassant également les attentes du marché : 9,3 milliards de dollars.Au deuxième trimestre, il cible un bénéfice par action ajusté de 1,10 dollars et 18,5 milliards de dollars revenus, à comparer aux attentes de marché de 1,20 dollar et de 18,08 milliards de dollars .