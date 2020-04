Intel : BPA supérieur aux attentes au 1er trimestre

24/04/2020 | 09:16

Intel a dévoilé jeudi soir un bénéfice net ajusté (non GAAP) en hausse de 54% à 6,2 milliards de dollars au titre du premier trimestre 2020, soit un BPA en croissance de 63% à 1,45 dollar, supérieur de plus de 15 cents au consensus.



Le géant des microprocesseurs a vu sa marge brute s'améliorer de 3,7 points à 62,1% pour des revenus en progression de 23% à 19,8 milliards de dollars, avec des gains de 14% dans l'activité PC et de 34% dans l'activité données.



S'il ne peut donner de prévisions pour l'ensemble de 2020 en raison des incertitudes économiques actuelles, Intel indique anticiper pour le trimestre en cours un BPA ajusté de 1,10 dollar et des revenus de 18,5 milliards.



