Intel : BPA supérieur aux attentes au 4e trimestre

25/01/2019 | 08:00

Intel a dévoilé jeudi soir un bénéfice net ajusté (non GAAP) en hausse de 14% à 5,9 milliards de dollars au titre du quatrième trimestre 2018, soit 1,28 dollar par action, un BPA supérieur de six cents à l'estimation moyenne des analystes.



Le géant des microprocesseurs a vu sa marge brute se tasser de 3,2 points à 61,7% pour des revenus en croissance de 9% à 18,7 milliards de dollars, une croissance à laquelle la plupart de ses segments d'activité ont contribué.



Affichant pour l'année 2018 un BPA ajusté de 4,58 dollars, le groupe de Santa Clara a décidé un relèvement de 5% de son dividende par action à 1,26 dollar sur une base annualisée. Pour 2019, il vise un BPA ajusté de 4,60 dollars et des revenus d'environ 71,5 milliards.



