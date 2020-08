Intel : collaboration avec VMware dans la 5G

05/08/2020 | 15:56

Intel, le premier fabricant mondial de semi-conducteurs, a annoncé mercredi qu'il allait collaborer avec VMware, un spécialiste du cloud, sur les technologies 5G.



Dans un communiqué commun, les deux groupes indiquent qu'ils vont développer ensemble une plateforme logicielle intégrée pour la virtualisation des fonctions RAN, avec l'objectif d'accélérer à la fois le déploiement des réseaux LTE et 5G.



VMware et Intel font valoir que l'opérateur allemand Deutsche Telekom teste actuellement une architecture vRAN conçue par leurs soins.



