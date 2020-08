Intel : collaboration dans la 5G avec Analog Devices

03/08/2020 | 17:01

Le fabricant américain de semi-conducteurs Analog Devices a annoncé lundi la signature d'un accord de collaboration avec Intel visant la création d'une plateforme radio flexible devant faciliter la conception de réseaux 5G.



Le projet - censé permettre aux clients du groupe de déployer leurs technologies 5G plus rapidement à des coûts plus intéressants - associera les émetteurs de fréquence RF d'Analog aux puces prédiffusées programmables ('FPGA') à hautes performances et faible consommation d'Intel.



L'objectif, d'après Analog Devices, est d'offrir aux développeurs un ensemble d'outils leur permettant de générer des technologies optimisées de cinquième génération.



