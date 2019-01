Intel : de nouveaux produits à l'occasion du CES

08/01/2019 | 15:45

Intel a profité du CES 2019 pour dévoiler de nouveaux processeurs pour PC, son marché historique, ainsi que des puces et plateformes destinées à l'intelligence artificielle, à la 5G et à la conduite autonome, des segments en croissance pour le fabricant de puces électroniques.



Intel a ainsi levé le voile sur sa nouvelle gamme Core i3, i5 et i9. L'entreprise a aussi profité de l'événement pour présenter 'Ice Lake', un processeur qui offre de meilleures performances graphiques pour les jeux et la création de contenu. Des appareils dotés de ce dernier devraient être disponibles d'ici la fin de l'année.



Le groupe continue ainsi de se positionner sur le marché des appareils exploitant la puissance des données (5G, conduite autonome, IA...) ; celui-ci est en effet estimé à quelque 300 milliards de dollars.



