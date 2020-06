Intel : démission d'un responsable de TSCG

12/06/2020 | 10:55

Intel a fait part jeudi soir de la démission, 'pour des raisons personnelles', de Jim Keller, un des dirigeants de son groupe technologie, architecture systèmes et clients (TSCG), décision qui a pris effet immédiatement.



Le géant des microprocesseurs précise toutefois que Jim Keller continuera d'assister le groupe en tant que conseiller durant une période de six mois, pour aider à la transition avec une nouvelle équipe dirigeante mise en place dès maintenant.



