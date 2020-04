Intel : en baisse, un broker reste neutre

24/04/2020 | 16:24

Le titre du groupe Intel recule ce vendredi de -3%, alors que l'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'Conserver' sur celui-ci, s'interrogeant sur le niveau des marges du géant américain lors de cet exercice.



'Le bénéfice par action au premier trimestre de 1,45 dollar a dépassé le consensus de 0,16 dollar grâce à la force des ventes d'ordinateurs portables et à la forte demande de serveurs et de solutions de réseau dans les centres de données des fournisseurs de services d'entreprise, de cloud et de communication', apprécie néanmoins le broker.



Jefferies confirme au passage son objectif de cours de 62 dollars sur la valeur.



