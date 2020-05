Intel : investissement dans 11 jeunes pousses

13/05/2020 | 15:35

Intel annonce un investissement par son bras Intel Capital de 132 millions de dollars dans 11 jeunes pousses, dans le cadre d'une enveloppe de 300 à 500 millions qu'il prévoit d'investir dans des startups durant cette année.



Il va notamment investir dans trois sociétés chinoises baptisées FBIO, ProPlus et Spectrum Materials, ainsi que dans plusieurs jeunes entreprises basées dans la Silicon Valley et concentrées sur des domaines comme l'intelligence artificielle.



