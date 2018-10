Intel : nouveau relèvement d'objectifs annuels

26/10/2018 | 09:46

A l'occasion de ses résultats, Intel a relevé ses objectifs annuels et vise désormais un BPA ajusté de 4,53 dollars ainsi que des revenus de 71,2 milliards de dollars, à comparer à 4,15 dollars et 69,5 milliards en estimations précédentes.



Le groupe de Santa Clara a dévoilé jeudi soir un bénéfice net ajusté (non GAAP) en hausse de 34% à 6,5 milliards de dollars au titre du troisième trimestre, soit 1,40 dollar par action, un BPA supérieur de 25 cents au consensus.



Le géant des microprocesseurs a vu sa marge brute s'améliorer de 1,9 point à 65,9% pour des revenus en croissance de 19% à 19,2 milliards de dollars, avec 'une demande des clients toujours plus forte que prévu pour ses activités PC et centrées sur les données'.



