Intel promet une année record pour son cinquantenaire

Washington (awp/afp) - Le géant américain des puces électroniques Intel a promis une année 2018 "record" pour son cinquantenaire après avoir affiché jeudi des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre en raison d'une forte demande pour ses produits.

A 21H00 GMT, le titre avançait de 4,06% à 46,11 dollars dans les échanges électroniques après la clôture de Wall Street.

Le trimestre a vu "une demande plus forte que prévu de la part de nos clients dans les secteurs des ordinateurs et des entreprises centrées sur les données", a indiqué Bob Swan, le directeur financier et patron par intérim du groupe de Santa Clara (Californie, ouest).

"Cela conduit à un chiffre d'affaires record et à un nouveau relèvement de nos perspectives pour la totalité de l'exercice", a-t-il affirmé dans un communiqué alors que le premier fabricant mondial de micro-processeurs a fêté ses 50 ans cette année.

"Nous nous attendons à ce que 2018 soit notre meilleure année", a-t-il ajouté lors d'une conférence téléphonique.

Le bénéfice net trimestriel a grimpé de 42% sur un an à 6,4 milliards de dollars et le bénéfice ajusté par action, référence en Amérique du nord, est ressorti à 1,38 dollar, représentant un bond de 47% sur l'année. C'est bien supérieur aux prévisions des analystes qui misaient sur 1,15 dollar.

Le chiffre d'affaires sur les trois derniers mois est monté à 19,2 milliards de dollars, en hausse de 19%.

Tous les coeurs de métier du géant des semi-conducteurs ont vu leurs revenus progresser dont les puces pour ordinateurs (+16%), dit le groupe qui note le dynamisme du "gaming" notamment avec son nouveau processeur Intel Core i9-9900K, "le meilleur du monde pour les jeux".

Le secteur des entreprises dont l'activité est centrée sur la gestion de données, a grimpé de 22% grâce à la forte demande dans le "cloud" informatique et de la part des fournisseurs de services de communication.

Intel évoque les investissements importants de ces prestataires face à "la demande explosive pour les données" et aux besoins d'amélioration de performance des plateformes traitant l'intelligence artificielle.

Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe a relevé ses prévisions tablant désormais sur un chiffre d'affaires de 71,2 milliards de dollars, soit "plus de six milliards de plus que nos projections de janvier", a souligné M. Swan. Le bénéfice ajusté annuel devrait s'établir de 4,52 dollars l'action, soit 42 cents de plus que sa précédente prévision de juillet.

